Heineken retrage o reclamă, după ce cântărețul Chance the Rapper o numește „înfiorător de rasistă”

Compania de bere Heineken a retras o reclamă controversată, după ce a fost acuzată de rasism. În reclama respectivă, un barman lasă o sticlă de bere să alunece pe bar, iar aceasta trece de mai multe persoane de culoare, pentru a ajunge la o femeie de culoare albă, scrie The Guardian.

Reclama a fost difuzată sub sloganul „Sometimes, lighter is better”, o expresie prin care compania voia să promoveze o bere cu mai puține calorii, dar care poate avea un dublu înțeles, mai ales în contextul în care a fost folosită: Uneori, mai deschis înseamnă mai bine.

Cântărețul hip-hop Chance the Rapper a reacționat dur și a scris pe contul său de Twitter că reclama este „înfiorător de rasistă” și a acuzat Heineken că „produce reclame evident rasiste pentru a-și crește numărul de vizualizări”.

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg