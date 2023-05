Preşedintele ANAF, Lucian Heiuş, a spus joi seară, la Jurnalul de seară, la Digi24, că este foarte puțin implicat în discuțiile pentru formarea unui nou Guvern și că negocierile se vor finaliza cel mai probabil la finalul săptămânii viitoare. În ce privește posibilitatea să conducă Ministerul Finanțelor după rotativa guvernamentală, el precizează că PNL are 5-6 specialiști în finanțe care por prelua acest portofoliu și susține că preferă să îşi continue munca în postul de preşedinte al ANAF.

„Sunt foarte puţin implicat în acest fenomen (al negocierilor pentru formarea unui nou Guvern - n.r.), dar pe de altă parte cred că este un lucru normal. Astăzi a fost prima zi când s-au întâlnit echipele de negociere. Nu se putea stabili într-o sigură zi formula unui nou Guvern, totuşi, un nou Guvern este un ucru foarte important. Va gestiona ţara următorul an jumate, este clar că este nevoie de câteva zile pentru a se ajunge la cele mai bune soluţii şi este firesc, politica este o artă a negocierii. Eu cred că undeva pe sfârşitul săptămânii viitoare se vor finaliza toate aceste discuţii. E un lucru normal, important este să se ajungă la un consens în cadrul coaliţiei care va guverna ţara următorul an şi jumătate şi într-adevăr, să fie un guvern funcţional pentru că vremurile, perioada prin care trecem, nu este o perioadă uşoară”, a declarat Heiuş.



Întrebat dacă va fi ministru al Finanţelor Publice, Heiuş a răspuns că sunt mai mulţi specialişti în PNL care pot coupa acest post. „Nu cred că este cazul să discutăm acum, în PNL există cel puţin 5-6 specialişti foarte buni în finanţe care oricare dintre ei pot să fie ... din moment ce sunt preşedintele ANAF, sunt considerat unul dintre specialiştii PNL. Nu s-a discutat cu nimeni acest lucru şi este firesc să nu se discute până nu se vede structura şi fiecare partid ce ministere va lua. Se discută foarte multe variante privind formarea viitorului guvern, de la a păstra o formulă stabilită printr-un protocol încheiat în urmă cu un an jumate de alţi preşedinţi ai PNL, până la reaşezarea anumitor ministere este deschis totul şi atunci mi se pare firesc să fie un mandat larg, flexibil ale echipelor de negociere. După ce se vor finaliza negocierile, de va convoca un Birou Politic Naţional în care se vor discuta strict persoane, nume, vom vota, aşa cum prevede statutul nostru”, a adăugat Lucian Heiuş.



Preşedintele ANAF a subliniat că îşi doreşte să rămână pe această funcţie şi după rotativa guvernamentală. „Dacă astăzi ar trebui să aleg între a continua munca de preşedinte la ANAF şi de a merge ministru la Finanţe, aş prefera să rămân la ANAF pentru că am pornit pe un drum de modernizare a Agenţiei şi cred că este mult mai important să mergi acolo, decât să te mai împăunezi cu o anumită funcţie, că toate funcţiile sunt trecătoare, de altfel”, a mai spus Heiuş.

Liderii Coaliției continuă negocierile pentru formarea Guvernului Ciolacu, iar potrivit unor surse convergente din Coaliție, viitorul executiv va avea mai puține ministere decât Guvernul Ciucă prin comasarea unor portofolii. PNL și PSD poartă negocieri pentru împărțirea ministerelor, cu sau fără UDMR, în special pentru împărțirea unor ministere importante cu bugete generoase, precum ministerul Transporturilor, sau chiar ministerul Dezvoltării, portofoliu deținut de UDMR.

Negocierile sunt blocate, însă, la ministerul Transporturilor, pe care social democrații și-l doresc cu orice preț, au declarat surse politice pentru digi24.ro. Liberalii ar vrea un minister în plus dacă PSD păstrează Transporturile, dar social democrații i-au trimis să ia un minister de la UDMR. Un alt semn de întrebare este referitor la viitorul politic al președintelui PNL, Nicolae Ciucă. Surse din partid spun că acesta ar putea rămâne în guvern în funcția de vicepremier și ministru al Internelor.

