Heritage Foundation, vizită strategică în România pentru consolidarea parteneriatului cu SUA

O delegație a influentului think-tank american The Heritage Foundation a venit în România, într-un efort de consolidare a parteneriatului strategic româno-american.

Securitatea flancului estic NATO a fost una din temele principale pe care delegația condusă de James Carafano, consilier senior al președintelui Heritage, le-a discutat cu președintele Nicușor Dan, vicepremierul Cătălin Predoiu, mai mulți miniștri, lideri din mediul economic și experți în securitate.

Pe agenda de subiecte comune s-au mai regăsit subiecte precum independența energetică, tehnologiile emergente (AI, minerale critice, construcții navale), dar și cooperarea regională prin Inițiativa celor Trei Mări, coordonarea la Marea Neagră, care sunt esențiale pentru mobilitatea militară și comerțul transatlantic.

Carafano a lăudat eforturile guvernului român de reducere a cheltuielilor publice și atragere a investițiilor, subliniind că parteneriatul cu SUA poate consolida stabilitatea politică și economică. Kaush Arha a remarcat rolul strategic al României în logistică de apărare, energie și reconstrucția Ucrainei.

Vizita organizată cu sprijinul fostului ambassador al SUA, Adrian Zuckerman, generalului (r) Cătălin Mihalache și antreprenorului Marius Bostan, va fi urmată de un summit bilateral la Washington.

Editor : A.D.V.