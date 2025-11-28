Live TV

Hidrologii anunță cod portocaliu de inundaţii până duminică în judeţul Prahova. Alte 12 județe sunt sub cod galben

Data publicării:
ciclon barbara inundatii romania
Foto: ISU Prahova

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis vineri un cod portocaliu de inundaţii, valabil până duminică la prânz, în judeţul Prahova, şi un cod galben, pentru aceeaşi perioadă, în judeţele Gorj, Braşov, Covasna, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău. Hidrologii avertizează că vor fi creşteri de debite şi niveluri, scurgeri importante pe versanţi şi posibile viituri rapide pe râurile mici, cu probabilitatea depăşirii cotelor de apărare.

Potrivit hidrologilor, începând cu 29 noiembrie, ora 06:00, şi până în 30 noiembrie, ora 12:00, va intra în vigoare codul portocaliu, care vizează râurile din bazinele hidrografice Teleajen şi Cricovul Sărat (afluenţi ai râului Prahova), în judeţul Prahova.

Totodată, pe durata intervalului 28 noiembrie, ora 12:00 – 30 noiembrie, ora 24:00, este activ codul galben, pe anumite sectoare de râuri din judeţele: Gorj, Braşov, Covasna, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău, potrivit News.ro.

Populaţia este sfătuită să acorde o atenţie sporită evoluţiei vremii şi să respecte instrucţiunile transmise de autorităţile locale.

De asemena, hidrologii recomandată evitarea deplasărilor în zonele expuse riscului de viituri, a traversărilor prin vaduri sau pe poduri improvizate, precum şi protejarea locuinţelor şi bunurilor aflate în apropierea cursurilor de apă, dar şi să urmărească permanent evoluţia situaţiei hidrologice prin intermediul surselor oficiale de informare.

