Hidrologii anunță cod portocaliu de inundaţii pe râuri din mai multe judeţe. Sfaturi pentru oamenii din zonele afectate

Data publicării:
mașină care trece pe un drum inundat de apă
Foto: Shutterstock

Hidrologii au emis miercuri două avertizări privind posibile creşteri ale nivelului în cazul mai multor cursuri de apă. Joi intră în vigoare o atenţionare cod galben valabilă pentru cursuri de apă din 24 de judeţe, iar de vineri dimineaţă, râuri care traversează opt judeţe sunt sub avertizare cod portocaliu. Localnicii din zonele pentru care au fost emise avertizări sunt sfătuiţi să cureţe şanţurile de scurgere din gospodării, să protejeze bunurile aflate în zone joase şi să fie pregătiţi pentru eventuale evacuări preventive, acolo unde situaţia o impune.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor avertizează că, având în vedere prognoza meteorologică pentru următoarele trei zile, sunt posibile fenomene precum scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, precum şi probabilitatea depăşirii cotelor de apărare pe cursuri de apă din mare parte a ţării.

„Începând din data de 3 octombrie, ora 06:00, până în data de 4 octombrie, ora 12:00, va fi în vigoare un Cod Portocaliu de inundaţii pentru râuri din judeţele: Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeş, Olt şi Teleorman. În paralel, pentru un interval extins, respectiv din 2 octombrie, ora 16:00, până pe 4 octombrie, ora 24:00, este emis Codul Galben care vizează judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Braşov, Covasna, Vrancea, Constanţa şi Tulcea”, informează, miercuri INHGA, citat de News.ro.

Hidrologii recomandă populaţiei din zonele aflate sub avertizări să urmărească în permanenţă informaţiile oficiale, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze drumurile inundate şi să nu folosească poduri improvizate.

Localnicii sunt sfătuiţi să cureţe şanţurile de scurgere din gospodării, să protejeze bunurile aflate în zone joase şi să fie pregătiţi pentru eventuale evacuări preventive, acolo unde situaţia o impune.

