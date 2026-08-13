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Hidrologii anunţă un debit staţionar al Dunării la intrarea în ţară. Uşoară tendinţă de creştere pentru următoarele 24 de ore

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Dunărea
Imagine de sus cu Dunarea avand debit scazut in zona locului de trecere cu bacul spre Ostrov si Silistra. Foto: Profimedia
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Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor anunţă, joi dimineaţă, că debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost staţionar în ultimele 25 de ore, având valoarea de 1.350 m3/s, sub media multianuală a lunii august (3.900m3/s). Pentru următoarea perioadă se anunţă o uşoară creştere a debitului.

Potrivit raportului zilnic prezentat de hidrologi, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12 – 13.08.2026, ora 07.00,  a fost staţionar, având valoarea de 1.350 m3/s, sub media multianuală a lunii august (3.900m3/s).

„În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere uşoară”, precizeaqză sursa citată.

Până vineri, la ora 07.00, hidrologii estimează că debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în uşoară creştere (1.400 m3/s).

„În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staţionare pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele şi în scădere uşoară pe sectorul Zimnicea – Tulcea”, a mai transmis Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

Din cauza debitului scăzut al fluviului, joi dimineaţă autorităţile au început procedurile de oprire a Centralei nucleare de la Cernavodă.

De la orele prânzului, centrala, care în ultimele zile a furnizat în Sistemul Energetic Naţional aproximativ 680 de megawaţi, va fi complet oprită.

Editor : Sebastian Eduard

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