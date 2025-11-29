Live TV

Hidrologii au emis o nouă avertizare cod portocaliu pentru râuri din Dâmbovița și Prahova. Alte 14 județe, sub cod galben

Hidrologii au emis, sâmbătă, o nouă avertizare cod portocaliu de inundații pentru râuri din județele Dâmbovița și Prahova, valabilă până duminică la prânz. În contextul ploilor din ultimele zile, specialiștii avertizează că se pot produce viituri majore, cu revărsări importante și inundații locale.

Cod portocaliu de inundații

Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), în intervalul 29 noiembrie, ora 18:00 – 30 noiembrie, ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice Ialomița (bazin amonte SH Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval SH Moroeni – amonte SH Târgoviște), Prahova – bazin superior și Teleajen se pot produce:

  • viituri majore,
  • revărsări importante,
  • inundarea gospodăriilor și a obiectivelor economice,
  • scurgeri pe versanți,
  • pâraie cu răspuns rapid și violent.

Hidrologii avertizează că sunt posibile efecte severe, pe fondul ploilor abundente și al acumulării rapide de apă în bazinele mici.

Aceasta este a doua avertizare cod portocaliu emisă pentru Prahova în doar 24 de ore. Vineri, INHGA anunțase un prim cod portocaliu pe același sector hidrografic, valabil până duminică, ora 12:00. Noile date extind perioada de risc și includ și județul Dâmbovița, unde debitele crescute pot genera viituri locale.

Cod galben în 14 județe

Pe lângă codul portocaliu, hidrologii au emis și un cod galben de inundații, valabil în intervalul 29 noiembrie, ora 12:00 – 30 noiembrie, ora 24:00, pentru râuri din 14 județe.

Zonele vizate includ sectoare din bazinele: Jiu, Gilort, Tărlung, Olt, Olteț, Vedea, Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna.

