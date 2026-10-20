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Horațiu Moldovan și-a anunțat demisia din fruntea CNAS. Alexandru Rogobete: „Mă bucur că un om lipsit de viziune ca dânsul a plecat”

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Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Şeful CNAS, Horaţiu Moldovan, a demisionat din funcţie, ministrul propus la Sănătate, Alexandru Rogobete, declarând marţi că se bucură că „un om lipsit de viziune ca dânsul a plecat”. „Criza din programele naţionale de sănătate este fără precedent în ultimii 10 ani de zile şi din punctul meu de vedere i se datorează domnului preşedinte demisionar 100%”, a mai afirmat Rogobete.

Preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, şi-a anunţat demisia într-o postare pe Facebook. „A fost o onoare. Vă mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături”, a scris el în mesaj.

Demisia lui Horaţiu Moldovan vine în urma solicitării premierului interimar Ilie Bolojan ca toţi liberalii aflaţi în funcţii să îşi dea demisia până la învestirea noului Executiv.

Ministrul PSD propus la Sănătate, Alexandru Rogobete, a afirmat că în opinia sa, criza din programele naţionale de sănătate este fără precedent în ultimii 10 ani de zile şi i se datorează 100% şefului demisionar al CNAS.

„Am criticat măsurile pe sănătate, în special ale guvernului Bolojan, în special din ultima parte a acestui an. Pe domnul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nu l-am criticat neapărat, însă colaborarea pe care am avut-o cu el când eu eram ministrul Sănătăţii nu a fost una de dezvoltare a sistemului de sănătate. Mă bucur că un om lipsit de viziune ca dânsul a plecat din fruntea CNAS şi sper să vină un om mai atent la detalii şi mai atent la nevoile reale ale sistemului de sănătate”, a spus Alexandru Rogobete, după audierea în comisiile de sănătate, pentru funcţia de ministru al Sănătăţii.

Rogobete a precizat: „Criza din programele naţionale de sănătate este fără precedent în ultimii 10 ani de zile şi din punctul meu de vedere i se datorează domnului preşedinte demisionar 100%”.

Alexandru Rogobete a menţionat că îşi doreşte ca finanţarea programelor de urgenţă, dar şi a programelor critice să nu fie afectată, aşa cum anul trecut nu a existat o astfel de problemă.

„Aduceţi-vă aminte că anul trecut când eram ministrul sănătăţii nu au existat situaţii şi UPU-uri şi ambulanţe fără medicamente, generalizat la nivel naţional această criză”, a arătat el, precizând că principalul obiectiv în zona aceasta este de a stimula industria farmaceutică prin studii clinice şi introducerea de inovative.

Liderul PNL Ilie Bolojan a anunţat sâmbătă, după ce partidul a decis să voteze Guvernul Luca Niculescu şi să treacă în opoziţie, că demnitarii PNL îşi vor depune demisiile la începutul acestei săptămâni.

„Ca efect al deciziei de a intra în opoziţie, demnitarii susţinuţi de PNL îşi vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare şi nu vor mai ocupa posturile care sunt deţinute astăzi cu sprijinul Partidului Naţional Liberal”, a afirmat Ilie Bolojan.

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Răspunsul lui Alexandru Rogobete pentru Ilie Bolojan în chestiunea subfinanțărilor din Sănătate: „Incompetență?”

Editor : A.M.G.

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