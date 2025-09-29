Live TV

Horațiu Potra, fiul și nepotul sunt reținuți în Emiratele Arabe Unite. Ministerul Justiției a făcut un anunț privind extrădarea

horatiu potra flancat de doi politisti
Horațiu Potra. Foto: Inquam Photos / George Călin

Procurorii români au vorbit cu omologii lor din Emiratele Arabe Unite privind extrădarea lui Horațiu Potra a fiului și a nepotului acestuia, reținuți pe 24 septembrie. 

„Astăzi, 29 septembrie, la vârful Ministerului Justiției au fost purtate discuții, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite.

În cadrul acestor discuții, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare”, anunță Ministerul Public. 

Oficialii români mai vorbesc despre temele pe care le-au abordat în discuția cu oficialii din UAE: „În acest mod, a fost confirmat succesul înregistrat de Ministerul Justiției, în cooperare cu celelalte autorități române implicate în a obține punerea în executare a mandatului de arestare, în cadrul procedurilor de cooperare judiciară, cu privire la cele 3 persoane.

Precizăm că informații detaliate cu privire la aceste proceduri nu au putut și nu pot fi comunicate, pentru a nu aduce atingere obiectivului final, respectiv extrădarea celor 3 cetățeni români.

De asemenea, în cadrul videoconferinței, s-au purtat discuții despre continuarea negocierilor pentru viitoarele tratate privind asistența judiciară internațională în materie penală și extrădarea.”

Amintim, Horațiu Potra și fiul său, Dorian Potra, au fost reținuți în Dubai, potrivit unor surse citate de Digi24. Cei doi erau dați în urmărire internațională, după emiterea unor mandate de arestare preventivă pe numele lor. Marți, 16 septembrie, când Potra și fiul său, alături de Călin Georgescu și alte persoane, au fost trimiși în judecată, procurorul general Alex Florența a declarat că existau indicii potrivit cărora mercenarul Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Rusia.

