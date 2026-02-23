Live TV

Video Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului

2025-11-21-6928
Horațiu Potra este escortat de polițiști în sediul Curții de Apel București, 21 noiembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Horațiu Potra a avut, luni, un incident medical în timpul termenului de la Curtea de Apel București, în dosarul în care este inculpat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Acestuia i s-a făcut rău în sala de judecată, iar magistrații au decis suspendarea ședinței pentru câteva momente și solicitarea unei ambulanțe.

Potrivit primelor informații, Horațiu Potra le-a spus judecătorilor că se simte rău, în timpul desfășurării ședinței. Instanța a dispus imediat întreruperea procesului și chemarea unui echipaj medical la sediul instanței.

Paramedicii ajunși la fața locului i-au acordat primul ajutor, au discutat cu acesta despre simptomele resimțite și au efectuat evaluarea medicală. Ambulanța a părăsit ulterior sediul instanței, urmând ca termenul de judecată să fie reluat.

Nicio persoană nu a ieșit din sala de judecată în momentul în care lui Potra i s-a făcut rău.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, precum și ceilalți inculpați din dosarul în care sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale și de nerespectarea regimului armelor și munițiilor sunt așteptați la Curtea de Apel București, unde instanța urmează să decidă dacă procesul poate începe pe fond, după analizarea probelor și înscrisurilor depuse la dosar.

La termenul din 22 decembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a încuviințat cererea formulată de Horațiu Potra privind depunerea la dosar a unui stick de memorie care conține două înregistrări video și a dispus citarea unui martor-asistent la percheziția din 26 februarie 2025 de la locuința sa din Mediaș.

La termenul din 11 februarie, Curtea de Apel București a amânat cauza pentru luni, 23 februarie.

