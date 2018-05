Horia Colibășanu, gata de ascensiunea finală pe Everest. Alpinistul încearcă să deschidă o rută nouă de acces

Alpinistul timişorean Horia Colibăşanu, care încearcă să deschidă o nouă rută de ascensiune pe Everest, se pregăteşte pentru ascensiunea finală în expediţia sa din Himalaya, potrivit unui comunicat remis Agerpres.

Colibăşanu este acum în tabăra de bază, situată la 5.400 metri altitudine şi aşteaptă un interval de 5 zile cu prognoză de vreme bună, condiţie esenţială pentru succesul proiectului din această primăvară.

În ultimele săptămâni, alpinistul a parcurs de mai multe ori traseul de urcare până la 7.000 de metri altitudine, l-a echipat împreună cu colegul său Peter Hamor (53 ani) astfel încât, în urcarea finală, să aibă cât mai puţin echipament.

''Ultimele săptămâni au fost destul de grele. Am muncit enorm la echiparea traseului. Am pus peste 350 de metri de coardă ca să asigurăm porţiunile cu gheaţă, am cărat mult echipament. Suntem în base camp acum şi s-ar putea să coborâm până la 4.500 de metri, să ne odihnim în aşteptarea ferestrei de vreme bună. Avem nevoie cam de cinci zile cu vreme bună pentru a putea porni'', a transmis Horia Colibăşanu.

Temerarul a adăugat că ascensiunea finală va avea loc până cel târziu în 25 mai când se termină sezonul de primăvară în Himalaya, perioada cu vreme favorabilă expediţiilor la peste 8.000 de metri altitudine.

''E important pentru noi că suntem bine, starea noastră de sănătate e bună, aclimatizarea a decurs OK, recuperarea după efort e OK, tot ce mai avem nevoie e să ţină şi vremea cu noi. Suntem cu ochii pe soare, vânt, prognoze, doar despre asta vorbim mai tot timpul'', a spus Horia.

Horia Colibăşanu a plecat în expediţie în 28 martie, urmând să se întoarcă în 3 iunie. Aceasta este cea de-a 20-a expediţie internaţională a lui Colibăşanu şi cea de-a 15-a în Himalaya.

Colibăşanu este considerat ca cel mai performant alpinist din istoria României, având în prezent în palmares ascensiuni de succes pe 8 din cele 14 vârfuri montane de peste 8.000 de metri din lume. Cele mai notabile ascensiuni ale sale sunt pe munţii Annapurna, K2 şi Dhaulagiri, trei din Top 5 munţi mortali din lume, potrivit The Economist.

Munţii pe care a urcat până acum Horia Colibăşanu sunt: K2 (8.611 m), Manaslu (8.163 m), Dhaulagiri (8.167 m), Shishapangma (8.027 m), Annapurna (8.091 m), Makalu (8.463 m), Lhotse (8.516 m) şi Everest (8.848 m).