Horia Colibășanu pleacă într-o nouă expediție pe Everest. Alpinistul încearcă să deschidă o nouă rută spre vârf

Alpinistul timişorean Horia Colibăşanu a plecat joi, în Himalaya pentru o nouă ascensiune pe Everest, de data aceasta pentru a deschide o rută nouă spre cel mai înalt vârf al lumii, scrie News.ro.

Potrivit unui comunicat de presă al reprezentanţilor alpinistului, expediţia din 2018 va începe pe data de 3 aprilie, o dată cu trekkingul pe Valea Khumbu, în Nepal, şi se va încheia la sfârşitul lunii mai.

“Expediţia din acest an este o provocare pentru mine, ca alpinist de mare înălţime. Mi-am propus să încerc deschiderea unei rute noi de urcare pe vârful Everest, bazându-mă pe experienţa de până acum şi în special pe cea de anul trecut, când am reuşit să rămân mai multe zile la rând la altitudine de peste 8.000 de metri”, a spus Horia Colibăşanu despre obiectivul din acest an.

Sportivul român îl va avea ca partener de expediţie pe Peter Hámor (53), alpinist slovac care a urcat pe toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri. Horia şi Peter au experienţă de echipă de 8 ani.

“Peter Hámor este unul dintre alpiniştii pe care eu îi apreciez foarte mult. Este un bun sportiv, rapid şi are multă experienţă în Himalaya. Contez mult pe echipa noastră pentru succesul acestei ascensiuni, având în vedere provocarea pe care ne-am ales-o în 2018 ”, a mai adăugat Colibăşanu.

Anul acesta, are loc cea de-a 20-a expediţie internaţională a lui Colibăşanu şi cea de-a 15-a în Himalaya.

Horia Colibăşanu are în palmares ascensiuni de succes pe opt din cele 14 vârfuri montane de peste 8.000 de metri din lume.Expediţiile de succes în Himalaya, principiile de etică sportivă de a urca pe munte fără oxigen suplimentar şi ajutorul şerpaşilor i-au făcut pe români să îi arate respect şi suport pentru activitatea sa.Rezultatele sale sportive au fost apreciate şi de preşedintele României Klaus Iohannis care i-a acordat lui Horia Colibăşanu în iunie 2018 cea mai importantă distincţie pe care o poate acorda preşedintele: Ordinului Naţional “Steaua României”, grad de Cavaler.

Cele mai notabile ascensiuni ale lui Colibăşanu sunt pe munţii Annapurna, K2 şi Dhaulagiri, trei din Top 5 munţi mortali din lume, potrivit The Economist (mai 2013), care îl citează pe Eberhard Jurgalski, o autoritate în domeniu.Munţii pe care a urcat până acum Colibăşanu sunt: K2 (8.611m), Manaslu (8.163m), Dhaulagiri (8.167m), Shishapangma (8.027m), Annapurna (8.091m), Makalu (8.463m), Lhotse (8.516m), Everest (8.848m).

Horia Colibăşanu a participat la 19 expediţii internaţionale de-a lungul carierei sale (până în 2017), făcând echipă cu parteneri din diferite ţări, cum ar fi Slovacia, Rusia, Spania şi Polonia.

Expediţia cu final tragic din Annapurna, din 2008 – când şi-a pierdut prietenul şi partenerul de coardă, pe Iñaki Ochoa – a fost un moment de cotitură pentru Horia. Alpiniştii care şi-au riscat viaţa pentru Iñaki, inclusiv Horia Colibăşanu, au primit diverse distincţii: Nominalizarea la premiul Prinţul de Asturia (2008) – "pentru sacrificiu, generozitate, spirit de echipă şi prietenie"; "Spirit of Mountaineering", în cadrul festivităţii "Piolet d’Or" (2009); Medalia de aur

"Meritul Sportiv", din partea Guvernului Navarrei (2008). Puţine persoane au primit, de-a lungul timpului, "Meritul Sportiv", ca de exemplu Miguel Indurain, câştigător al Turului Franţei, cinci ani la rând (1991-1995).

Horia Colibăşanu este singurul alpinist român care a primit distincţia "Spirit of Mountaineering", din partea British Alpine Club, primul şi cel mai prestigios club montan din lume.