Hoţ prins de un elev al Școlii de Poliţie. „Pur şi simplu am simţit nevoia să intervin”

Un elev de la Şcoala de Poliţie din Cluj-Napoca, aflat în permisie acasă, la Suceava, a prins un hoţ, care-i furase borseta unui bătrân. Tânărul a văzut întâmplarea din mașină, a oprit și a alergat după bărbat aproape un kilometru. L-a prins, l-a imobilizat cum a învăţat la şcoală, iar acum suspectul e în arest.

Marian are 21 de ani şi este elev la Şcoala de Agenţi de Poliţie din Cluj-Napoca. Fusese în vizită la nişte prieteni şi se îndrepta spre casă.

Marian Țabrea, elev polițist: La un moment dat am văzut agitaţie pe partea dreaptă a drumului. Am văzut un tânăr care alerga cu borseta în mână. Am coborât din maşină şi am luat-o la fugă după autor.

Tânărul povesteşte că, la un moment dat, hoţul a aruncat borseta, dar el a continuat urmărirea. A sunat apoi la 112 şi l-a ţinut până când au venit echipajele de poliţie.

Marian Țabrea, elev polițist: Cred că am alergat un kilometru. L-am ajuns din urmă, l-am imobilizat, l-am pus la sol. Pur şi simplu am simţit nevoia să intervin, nu m-am gândit niciun moment să dau înapoi.

Băiatul spune că a fost un exerciţiu bun pentru că nu mai este mult până va începe munca de poliţist.

Marian Țabrea, elev polițist: În momentul alergării tot timpul îmi veneau în faţa toate regulile tactice învăţată în şcoală şi cred că le-am pus în practică. Şi abia aştept să ies în stradă să fac asta zilnic.

Victima este un bărbat de 64 de ani. Tânărul l-a impresionat.

Puiu Dinu, victimă: Meseriaș și condiție fizică. Până aici l-a înhățat, dar m-a încântat că a respectat ad litteram procedura, nu l-a lovit, nu l-a înjurat, nu i-a dat pumni în cap, nimic, ba chiar i-a recomandat stai pe burtă că stai mai comod, ca să nu te lovești. Și oamenii care au asistat la întreaga scenă l-au apreciat pe viitorul poliţist.

Martor: Era cu mâna sucită cumva, sub el așa ca să nu poată să o ia la fugă și tot îi spunea, a sunat la poliție, a venit poliția.

Pentru că este recidivist, hoțul a fost arestat.

