Hristos a Înviat! Echipa Digi24.ro vă urează Paște fericit

Hristos a Înviat! Creștinii ortodocși primesc Lumina Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, adusă de la Ierusalim, în bisericile din toată țara. Pe 12 aprilie este sărbătorit Paștele, cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Cu acest prilej, echipa Digi24.ro vă urează sărbători luminate și Paște fericit!

Milioane de români au venit la biserică pentru a primi vestea Învierii lui Iisus Hristos, pentru ca mai apoi să ia Lumina Sfântă şi să ducă vestea mai departe.

Lumina Sfântă

Lumina Sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paşte la Ierusalim când, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an şi care, în primele minute, nu frige.

Sfântul Mormânt este inspectat încă din Vinerea Mare, imediat după Prohod. Cei care fac această verificare - pentru a nu exista nicio bănuială de înscenare - sunt poliţişti civili, care nu sunt creştini. De obicei, aceştia sunt trei: un arab, un turc şi un reprezentant al Statului Israel. Rolul lor este de a inspecta încăperea Sfântului Mormânt pentru a nu exista vreo sursă de foc. De asemenea, îi controlează corporal pe cei care vor pătrunde acolo în momentul ceremoniei religioase. Apoi, la momentul potrivit, luminile se sting, uşa se sigilează, iar la intrare rămân doar gardienii.

După desfăşurarea slujbei, Patriarhul Ierusalimului, îmbrăcat doar cu un stihar alb, cu epitrahil şi brâu, se îndreaptă spre Sfântul Mormânt. La intrare, el este controlat de poliţişti în prezenţa martorilor care aparţin tuturor confesiunilor. Patriarhul desigilează intrarea în Mormânt şi pătrunde în prima încăpere, în „Capela Îngerului”, însoţit - conform tradiţiei - numai de un arab de religie islamică. Mai departe, patriarhul intră singur în încăperea propriu-zisă a Mormântului şi îngenunchează în faţa lespedei.

Ulterior, după rugăciune, cei prezenţi în biserică au adesea prilejul să observe o lumină precum un fulger, care vine prin cupola aflată deasupra Capelei Sfântului Mormânt. Pelerinii compară această lumină cu un glob care se împrăştie în mici bucăţi. Această lumină ajunge până la lespedea Sfântului Mormânt, aprinzând astfel vata presărată deasupra.

Rolul patriarhului este de a lua în mâini această vată aprinsă, de a o aşeza în două cupe de aur şi a se întoarce în Capela Îngerului.

Ulterior, patriarhul aprinde două mănunchiuri de câte 33 de lumânări, apoi iese şi împarte lumina credincioşilor.

Mesajul Patriarhului Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a adresat un mesaj cu prilejul Sfintelor Paşti, în care îndeamnă la pace, iubire fraternă şi fapte bune în familie şi în societate.

„Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos sau Sfintele Paşti este cea mai mare sărbătoare a Bisericii, deoarece Învierea lui Hristos este începutul sau arvuna învierii tuturor oamenilor ca biruinţă definitivă a vieţii asupra morţii. De aceea, Crezul ortodox se încheie cu această mărturisire 'Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să vină!'. Învierea lui Hristos nu este revenirea la viaţa umană pământească, amestecată cu suferinţa şi cu frica de moarte, ci este intrarea omului într-o altă viaţă, în viaţă cerească veşnică. De aceea, în noaptea de Paşti, Biserica Ortodoxă cântă: 'Astăzi prăznuim omorârea morţii şi începutul unei alte vieţi veşnice'. Primele cuvinte rostite de Domnul Iisus Hristos în dimineaţa Învierii Sale din morţi au fost adresate femeilor mironosiţe: 'Bucuraţi-vă, nu vă temeţi!', iar în seara Învierii Sale s-a adresat ucenicilor săi, zicând: 'Pace vouă!'. De aceea, Sfintele Paşti sunt sărbătoarea bucuriei şi a păcii, a iertării şi a comuniunii în familie, în comunitate, în popor şi în lumea întreagă”, transmite Patriarhul.

Întâistătătorul BOR cheamă la pace şi înţelegere între popoare.

„Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos ne cheamă să arătăm bucurie şi pace, iubire fraternă şi faptă bună în jurul nostru, în familie şi în societate, să ajutăm pe cei săraci şi singuri, să ne rugăm pentru cei suferinzi, dar şi pentru românii aflaţi între străini, în mod deosebit să ne rugăm pentru pace şi înţelegere între popoare”, se arată în mesajul PF Daniel.

„Calde doriri de pace şi bucurie, sănătate şi fericire, dimpreună cu salutarea pascală 'Hristos a Înviat!, Adevărat a Înviat!'”, a completat Patriarhul BOR.

Învierea Domnului

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc duminică Învierea Domnului - Paştele, cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii.

Anul trecut, Paştele a fost sărbătorit în aceeaşi zi, 20 aprilie, de toţi creştinii - ortodocşi, romano-catolici, greco-catolici, de evanghelici şi reformaţi, de cultele neoprotestante. Următorul an când Învierea Domnului va fi sărbătorită în comun va fi 2028, pe 16 aprilie.

