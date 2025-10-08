Hunter Biden, implicat într-o tranzacție pentru vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA în România

Hunter Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden, a încercat să încheie o tranzacție pentru vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA în România, susține NY Times. Totul a început pe vremea când Joe Biden era vicepreședinte.

La acea vreme, Hunter Biden a început să își facă relații care au dus la o propunere de a vinde terenul din jurul clădirii Ambasadei Statelor Unite în România unui grup care includea o companie chineză. Potrivit sursei citate, fiul fostului președinte al SUA a fost implicat în tranzacție din mai multe perspective, „creând ceea ce a recunoscut în privat unui asociat că era o situație etică dificilă, potrivit documentelor și a patru persoane familiarizate cu acest subiect”.

Chiar și după ani de investigații și o sugestie din partea procurorilor federali că activitatea lui Biden în România l-a expus riscului de a fi acuzat de lobby străin, povestea completă a eforturilor sale acolo nu a fost dezvăluită până acum.

Afacerea pe care o urmărea lăsa deschisă posibilitatea ca partenerii chinezi să fi ajuns să dețină o participație într-un activ critic – terenul din jurul ambasadei din București și, posibil, terenul pe care se afla misiunea diplomatică. Posibilitatea a îngrijorat unul dintre foștii săi parteneri, care a încercat să evite acest rezultat la momentul respectiv, în timp ce un alt partener a respins ulterior ideea că aceasta ar fi fost vreodată luată în considerare.

Afacerile lui Hunter Biden în România au început când tatăl său era vicepreședinte, dar tranzacția cu terenul nu s-a concretizat până când Joe Biden nu a părăsit funcția. Unele dintre afacerile de peste hotare ale lui Hunter Biden au atras atenția când tatăl său a candidat la președinție în 2020 și au devenit o problemă politică și juridică importantă în timpul președinției Biden.

Rolurile pe care le avea Hunter Biden în cadrul afacerii

Hunter Biden avea două roluri în cadrul afacerii.

Unul era acela de om de afaceri. El și partenerii săi, printre care se număra și fratele mai mic al tatălui său, James Biden, erau acționari într-o afacere care urma să dețină în comun proprietăți dezvoltate și terenuri libere în jurul ambasadei din București. „Li s-au alăturat un român bogat care dezvoltase zona și o companie chineză influentă, legată de stat, pe care Hunter Biden o curta”.

Celălalt rol era acela de consilier juridic. În timp ce aceste negocieri erau în curs, Hunter Biden lucra ca avocat și consilier pentru același dezvoltator român, Gabriel Popoviciu. Echipa sa juridică încerca să blocheze un caz de corupție în România legat de achiziționarea terenului cu ani în urmă.

„Se pare că avem un interes din toate punctele de vedere”, a scris Hunter Biden într-un mesaj WhatsApp adresat unuia dintre partenerii săi în mai 2017, mesaj care a fost analizat de un reporter al The New York Times.

În șirul de mesaje, fiul lui Joe Biden a recunoscut că probabil nu ar putea continua să fie avocatul lui Popoviciu „dacă fac parte din grupul de achiziții”.

Cele două roluri, a scris el, „ar trebui să fie cât mai separate și distanțate posibil pentru a evita apariția unui conflict evident, ceea ce nu este ceva de luat în ușor ca avocat”.

Afacerile internaționale ale lui Hunter Biden au ieșit la iveală „pe măsură ce acesta se afunda într-o spirală a dependenței și a comportamentului autodistructiv, care au agravat problemele familiale și financiare, pe fondul durerii provocate de boala și moartea fratelui său mai mare, Beau”, notează sursa citată.

„Această relatare a propunerii României provine din sute de pagini de documente comerciale, scrisori, e-mailuri și mesaje text obținute prin cereri de acces la documente publice, furnizate anchetatorilor din Congres și din cadrul puterii executive sau recuperate dintr-un cache de fișiere legate de laptopul abandonat al lui Biden, precum și din interviuri și transcrieri ale mărturiilor”, a mai precizat cotidianul american.

Tranzacția a eșuat în 2017, înainte ca partea chineză să investească vreun ban, pe fondul unei lupte controversate pentru control între partenerii lui Biden, în timpul căreia acesta a protestat într-un mesaj WhatsApp: „Sunt singurul care pune în joc moștenirea întregii familii”.

Demersurile lui Biden au venit parțial în contextul în care tatăl său făcea presiuni asupra românilor să elimine nepotismul și corupția din țara lor.

Nu există dovezi că Joe Biden ar fi fost implicat în aceste afaceri, deși fiul său l-a prezentat directorilor companiei chineze CEFC China Energy, într-o aparentă încercare de a-i impresiona.

„Joe Biden se mândrea cu realizările sale în calitate de om de stat cu viziune globală, care a combătut corupția ca pe o amenințare la adresa democrației și a îndemnat țările aliate să ancheteze oligarhii care s-au îmbogățit prin deturnarea de fonduri publice”, notează cotidianul american.

Vizita lui Hunter Biden în România

Popoviciu a fost ținta unei inițiative anticorupție susținute de vicepreședintele Biden. Dezvoltatorul român a fost acuzat în legătură cu achiziționarea, în 2000, a unei participații majoritare la terenuri agricole din nordul Bucureștiului de la o universitate agricolă de stat, pentru o sumă pe care procurorii au considerat-o a fi o fracțiune din valoarea reală. De asemenea, l-au acuzat că a încercat să mituiască un funcționar al agenției anticorupție care investiga cazul.

Popoviciu a transformat terenul într-un mare centru comercial, cu locuințe și birouri. Guvernul SUA a semnat un contract de închiriere pe termen lung pentru a găzdui complexul ambasadei țării, care constă din mai multe clădiri pe o suprafață de aproximativ 11 acri, în cadrul ansamblului rezidențial.

În 2014, pe fondul nemulțumirii crescânde din București față de scandalurile de corupție și măsurile de austeritate, vicepreședintele Biden a vizitat orașul. Într-un discurs adresat oficialilor guvernamentali și activiștilor civili, el a denunțat corupția ca fiind „un cancer” și a avertizat asupra declinului social „atunci când politicienii pot fi cumpărați, iar instanțele pot fi manipulate”.

Declarațiile sale au avut greutate, întrucât procurorii din România și din alte țări aliate au primit sprijin și îndrumare din partea guvernului SUA.

În 2015, Hunter Biden a semnat un contract în calitate de avocat pentru a-l ajuta pe Popoviciu să combată cazul de corupție. Dezvoltatorul imobiliar voia ca fiul lui Joe Biden și asociații săi să convingă administrația Obama să facă presiuni asupra românilor pentru a renunța la caz, au sugerat ulterior procurorii americani.

În luna noiembrie a aceluiași an, Biden a venit la București împreună cu un alt avocat al firmei Boies Schiller pentru a se întâlni cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Hans Klemm, care fusese numit în funcție cu două luni înainte. În timpul unei mese la reședința ambasadei, Biden și colegul său au discutat despre cazul Popoviciu, potrivit două persoane familiarizate cu episodul și documentele.

Avocații lui Popoviciu i-au spus ulterior lui Klemm că, dacă urmărirea penală ar continua în mod agresiv, aceasta ar putea complica dreptul de proprietate al dezvoltatorului român asupra terenului, punând în pericol contractul de închiriere al ambasadei.

Ambasadorul nu a intervenit în favoarea lui Popoviciu, iar urmărirea penală a continuat.

Cum îl numea Hunter Biden pe Gabriel Popoviciu

„Vânzarea terenului a apărut ca o alternativă pentru a împiedica urmărirea penală.Ideea era că românii ar fi mai dispuși să ia în considerare soluționarea cazului împotriva lui Popoviciu dacă acesta și-ar reduce cota de proprietate asupra terenului și ar permite guvernului să încaseze venituri din acordul încheiat după investiția CEFC, care urma să fie între 300 și 500 de milioane de dolari, conform unui document”, notează sursa citată.

Documentele prezintă diverse structuri ale tranzacției, dar toate versiunile indică faptul că CEFC ar deține o minoritate semnificativă de până la 47,5% din joint venture-ul rezultat, care ar include atât proprietăți dezvoltate, cât și terenuri.

Un prospect trimis prin e-mail lui Hunter și James Biden și altor persoane de către James Gilliar, un om de afaceri britanic cu care aceștia colaboraseră, detaliază modul în care tranzacția ar putea face oferta și mai atractivă pentru români, pentru a „facilita această rezoluție”. Documentul prevedea ca guvernul român să păstreze o participație de 10% în proiect, care ar fi asigurat „venituri anuale stabile pe termen lung pentru bugetul de stat”.

Cu alte cuvinte: guvernul român ar fi putut obține beneficii financiare dacă cazul ar fi fost clasat și tranzacția ar fi fost finalizată.

Documentele arată că Hunter Biden a fost implicat în discuții privind structura joint venture-ului, precum și achiziția terenului din București și apărarea juridică a lui Popoviciu. În mesaje, Biden, care își numea clientul „Gabs”, îl descria pe dezvoltatorul imobiliar ca fiind „un om foarte bun, tratat foarte rău de un sistem judiciar român suspect”.

După prăbușirea joint venture-ului, Popoviciu a fost achitat.

Prin intermediul unei alte companii partenere, Hunter Biden a primit în total circa 1 milion de dolari de la Popoviciu, în special în timp ce tatăl său era vicepreședinte, potrivit procurorilor și documentelor publicate de republicanii din Congres. De asemenea, Hunter Biden a încasat milioane de dolari de la entități și persoane fizice afiliate CEFC.

Plățile chineze au avut ca scop, cel puțin parțial, găsirea altor oportunități de investiții în infrastructură. Dar, înainte ca vreun proiect să fie dezvoltat, CEFC s-a destrămat, compania și directorii ei fiind anchetați în China și în Statele Unite.

Președintele companiei, pe care Hunter Biden i l-a prezentat tatălui său după ce acesta a plecat din funcția de vicepreședinte în 2017, a fost reținut de autoritățile chineze în 2018 și de atunci nu s-a mai auzit nimic despre el.

