Ice Age la Kaufland: Aventură și joacă în familie

Cumpărăturile de zi cu zi alături de copii vin la pachet cu provocări logistice, dar și cu dorința părinților de a transforma o sarcină casnică de rutină într-un moment plăcut. Astăzi, experiența dintr-un hipermarket nu se mai măsoară doar în viteza cu care umpli coșul de provizii, ci în modul în care brandurile reușesc să adauge valoare timpului petrecut împreună. În retailul modern, utilizatorii caută instrumente practice prin care să economisească inteligent și să descopere experiențe captivante fără eforturi suplimentare. Între 2 septembrie și 3 noiembrie 2026, Kaufland România răspunde acestei nevoi printr-o campanie națională de anvergură ce readuce în prim-plan îndrăgitele personaje din universul cinematografic Ice Age. Prin intermediul aplicației de loialitate, fiecare vizită la raft devine un pretext de deconectare și divertisment interactiv, aducând laolaltă generații diferite în jurul unei colecții tematice create special pentru întreaga familie.

Beneficiile Kaufland Card XTRA

Aplicația digitală a retailerului s-a transformat treptat dintr-o metodă de scanat reduceri într-un asistent zilnic care personalizează fiecare etapă a cumpărăturilor. Kaufland Card XTRA oferă acces la beneficii și experiențe dedicate, integrând promoții adaptate obiceiurilor reale de consum, reduceri exclusive la categorii variate de produse și acces prioritar la evenimente tematice concepute pentru clienți.

Pentru familiile active, platforma reprezintă un sprijin direct în optimizarea bugetului casnic, dar și o cale simplă de a accesa activități recreative. În cadrul noii campanii, aplicația nu mai livrează doar discounturi automate pe bonul fiscal, ci devine cheia care descuie o lume plină de surprize pentru cei mici, legând economiile practice de o poveste interactivă derulată chiar în magazine.

Experiențe de familie: generații unite de umorul Epocii de Gheață

Simpaticii protagoniști din Ice Age vorbesc o limbă comună atât pentru părinții care au crescut vizionând primele comedii animate, cât și pentru copiii care îi descoperă astăzi cu fascinație. Mesajul central al francizei, ideea că o „turmă” veritabilă este familia pe care ți-o clădești și o protejezi, rezonează perfect cu misiunea campaniei.

„Ice Age este un univers care aduce împreună generații diferite și care ne-a arătat, cu mult umor, că cea mai puternică turmă este familia pe care ne-o alegem. Părinții își amintesc personajele cu nostalgie, iar cei mici le descoperă astăzi cu aceeași bucurie. Prin Kaufland Card XTRA, îi invităm pe clienții noștri să descopere un univers de promoții, beneficii și experiențe dedicate, iar acum și o nouă colecție care transformă cumpărăturile într-un prilej de joacă, descoperire și timp petrecut împreună.”

— Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs, Kaufland România

Fiecare figurină din noua gamă pune în lumină personalitatea inconfundabilă a eroilor preistorici:

Sid – leneșul împiedicat și extrem de vorbăreț, cu un suflet generos și un optimism incurabil care menține turma unită indiferent de obstacole.

Manny – mamutul masiv și devotat, reperul de stabilitate și curaj care nu ezită să înfrunte orice pericol pentru siguranța familiei sale.

Diego – tigrul cu dinți-sabie a cărui loialitate depășește orice pornire de vânător, devenind un protector de bază al grupului.

Scrat – veverița neobosită și dependentă de ghindă, ale cărei peripeții amuzante stârnesc haosul preistoric la fiecare pas.

Mecanica campaniei Ice Age la Kaufland: pași simpli direct la casele de marcat

Mecanismul de participare este clar și accesibil tuturor clienților care vizitează magazinele din țară în perioada 2 septembrie – 3 noiembrie 2026:

Regula de bază: Fiecare 100 lei cheltuiți cu Kaufland Card XTRA iti aduc o figurină Ice Age ambalată în plic individual, direct la casa de marcat.

Figurine suplimentare : Achiziția cu Kaufland Card XTRA a anumitor produse semnalizate la raft aduce clienților figurine în plus.

Flexibilitate la casele rapide: Pentru ca nimeni să nu rămână fără figurine, cei care folosesc casele SelfPay își pot ridica pliculețele cuvenite de la Biroul de Informații, imediat după emiterea bonului de casă.

Colecționare și joc acasă: Cutia Colecționarului devine board game

Colecția aduce în magazine 22 de personaje legendare (19 figurine standard și 3 figurine speciale), printre care se numără Peaches, Ellie, bunica Granny și neînfricatul Buck. Însă aventura nu se oprește la simpla adunare a pieselor pe raftul din camera celor mici.

Cele trei figurine în variante speciale incluse în colecție sunt Manny glow in the dark, Sid sclipicios și Carl translucid.

Albumul special – Cutia Colecționarului, disponibil în toate magazinele Kaufland, la prețul de 24,99 lei, în limita stocului disponibil, oferă celor mici un spațiu dedicat pentru a-și așeza figurinele. Include un board game cu cartonașe, pentru ca aventura Ice Age să continue și prin joacă acasă.

Cutia include elemente interactive gândite pentru serile petrecute în familie:

Compartimente personalizate: Spațiu dedicat pentru expunerea organizată a tuturor celor 22 de figurine. Tabla de joc dinamică: O hartă ilustrată care străbate 4 teritorii captivante: Lumea de Gheață, Lumea Lavei, Lumea Pădurii și Lumea Deșertului. Cartonașe de acțiune și zar: 45 de cartonașe pline de peripeții și provocări, completate de un zar norocos.

Figurinele din magazin se transformă astfel în pioni veritabili. Jucătorii își aleg personajul favorit, parcurg traseul plin de capcane ale naturii, trag cartonașe cu probe amuzante și concurează pentru a obține titlul de Gardian al Epocii de Gheață.

Desenează personajele tale preferate din Ice Age și ai șansa de a câștiga un voucher Kaufland de 250 de lei!

Tot ce trebuie să faci este să intri pe platforma dedicată concursului de desen: Concurs Ice Age - Desenează personajul tău preferat! | Kaufland și să încarci poza cu desenul. Realizează desenul pe o coală albă și asigură-te că poza este cât mai clară.

Pentru fiecare etapă, desenul trebuie să conțină următoarele personaje Ice Age:

Etapa 1 (08 - 14 octombrie 2026) - Manny

Etapa 2 (15 - 21 octombrie 2026) - Sid

Etapa 3: (22 - 28 octombrie 2026) - Diego

Important!

Fiecare participant poate înscrie un singur desen pe etapă. În cazul în care va înscrie mai multe desene pe etapă, va fi luată în calcul doar ultima înscriere. Un participant poate câștiga un singur premiu în cadrul acestui concurs. Este important să ai o abordare creativă și originală.

Integrarea personajelor Ice Age în universul de cumpărături dovedește că fidelizarea clienților capătă noi dimensiuni atunci când aduce bucurie autentică în cămine. Prin facilitățile oferite de Kaufland Card XTRA, un drum obișnuit la magazin se transformă într-o oportunitateexcelentă de conectare, oferind părinților și copiilor amintiri frumoase construite în jurul jocului.

Descoperă colecția Ice Age și beneficiile Kaufland Card XTRA.

Editor : A.D.V.