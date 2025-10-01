Igor Grosu, liderul PAS, întâlnire cu Ilie Bolojan la București: Am convenit să ducem relațiile bilaterale „la un nivel fără precedent”

Președintele Parlamentului Republicii Moldova și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a efectuat o vizită la București, unde s-a întâlnit cu premierul României, Ilie Bolojan. Oficialul de la Chișinău a mulțumit pentru sprijinul constant al României și a anunțat planuri comune ambițioase pentru următorii ani.

„Sunt astăzi într-o scurtă vizită la București. În această dimineață, m-am întâlnit cu prim-ministrul României și bunul prieten al Republicii Moldova, Ilie Bolojan. Mi-am exprimat recunoștința pentru sprijinul constant pe care ni-l oferă necondiționat România”, a transmis Igor Grosu într-un mesaj public.

Liderul PAS a subliniat că în perioada următoare relațiile bilaterale se vor concentra pe proiecte concrete: infrastructură, energie și schimb de capital.

„Am convenit ca în următorii ani să ducem relațiile noastre la un nivel fără precedent, în special pe infrastructură, energie și schimb de capital. Sunt proiecte concrete care vor aduce dezvoltare economică și bunăstare pe ambele maluri ale Prutului”, a declarat el.

Oficialul de la Chișinău a subliniat și importanța sprijinului acordat de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„România este unul dintre cei mai mari susținători ai parcursului european al Republicii Moldova. Ne propunem ca în 2028 să semnăm tratatul de aderare la UE pentru ca să fim cât mai curând împreună în marea familie europeană”, a adăugat Igor Grosu.

Editor : M.I.