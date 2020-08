IGPR, despre polițiștii prezenți la înmormântarea lui Emi Pian: „Au dat dovadă de profesionalism și responsabilitate””

IGPR spune că polițiștii prezenți la priveghiul și înmormântarea fostului lider al clanului Duduienilor, Emi Pian, „au dat dovadă de profesionalism și responsabilitate” și că Poliția Română a acționat, în ultima săptămână, pe baza mai multor analize a structurilor specializate, astfel încât siguranța comunității să fie prioritară, informează Agerpres.

Reacția IGPR vine după ce liderul sindicatului polițiștilor „Europol”, Cosmin Andreica, a declarat la Digi 24 că forțele de ordine nu au făcut altceva decât să asigure protecția unei familii de interlopi. De asemenea, o postare pe Facebook a sindicatului Europol a făcut referire, ironic, la acțiunile desfășurate de polițiști cu ocazia priveghiului și înmormântării fostului lider al Duduienilor, Florin Mototolea, cunoscut ca Emi Pian.

„Poliţia Română a acţionat, în ultima săptămână, pe baza mai multor analize ale structurilor specializate, astfel încât siguranţa comunităţii să fie prioritară, iar unele anecdote ale unui lider sindical se bazează pe lipsa de experienţă în munca operativă”, se arată într-o precizare a IGPR.

„Poliţiştii implicaţi în această operaţiune au dat dovadă de profesionalism şi responsabilitate, fiecare dintre ei înţelegând că acest eveniment trebuie să fie gestionat în aşa fel încât să nu existe incidente ce pot pune în pericol siguranţa publică”, conform Biroului de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Poliția Română: „Rezultatele trebuie văzute în gradul ridicat de siguranță al cetățeanului”

Reprezentanţii IGPR precizează că postarea reprezentantului sindical nu urmăreşte beneficiul poliţiştilor, ci doar imaginea în spaţiul public.

„Această constatare se bazează pe faptul că acesta nu a încercat să afle informaţiile exacte transmise de instituţie, ci a preferat să dea o interpretare eronată. Este foarte simplu să stai pe margine şi să comentezi, iar pentru credibilitate să născoceşti scrisori, în numele unor oameni care şi-au făcut datoria”, arată sursa citată.

De asemenea, Poliţia mulţumeşte celorlalte sindicate care înţeleg că dialogul instituţional este în beneficiul poliţiştilor.

„Poliţia Română este în slujba comunităţii şi nu ne interesează să acţionăm pentru imagine, ci considerăm că rezultatele trebuie văzute în gradul ridicat de siguranţă al cetăţeanului”, informează IGPR.

Sindicatul Europol a publicat, luni, pe Facebook, o postare care face referire, ironic, la acţiunile desfăşurate de poliţişti cu ocazia priveghiului şi înmormântării lui Emi Pian.

„După ce MAI a păzit clanul interlop la priveghiul lui Pian, acest cetăţean ne-a trimis un mesaj, spunându-ne că are nevoie de pază şi protecţie pentru o nuntă unde va fi naş. «Aveţi careva numărul de telefon al ministrului Vela, să îl putem pune în legătură? Poate face discount şi la elicopter sau măcar la jandarmii călare: 'Am un eveniment cu 100-120 de persoane la care sunt naş, în septembrie, şi am nevoie de pază, dezinfectant şi măşti de la MAI. Unde pot face solicitarea?»”, se arată în postarea de pe pagina Sindicatului Europol.

