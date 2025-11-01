IGPR îi răspunde lui George Simion, care a acuzat poliția că nu a luat măsuri, deşi ar fi primit peste 90 de ameninţări cu moartea

Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis, sâmbătă, că Poliţia „tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor”. Precizările vin după ce preşedintele AUR, George Simion, a reclamat că a fost ameninţat cu moartea şi nu s-a luat nicio măsură. Poliţia anunţă, de asemenea, că a fost deschis un dosar penal în luna septembrie, când lideri AUR au depus o plângere care reclama ameninţări cu moartea primite de George Simion.

IGPR a transmis, sâmbătă, noi precizări cu privire la ameninţări cu moartea primite de liderul AUR, George Simion.

„Poliţia Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor. În urma plângerii penale depuse a fost constituit un dosar penal, fiind derulate verificările procedurale prevăzute de lege, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor şi identificării persoanelor responsabile, sub coordonarea unităţii de parchet competente, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, a transmis IGPR, potrivit News.ro.

Instituţia precizează că „nu tolerează comportamentele sau exprimările care incită la ură, violenţă ori care promovează ideologii extremiste”.

„Poliţia Română acţionează în mod echidistant şi imparţial, pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor, indiferent de apartenenţa politică, socială sau de altă natură”, potrivit comunicatului.

„Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt garantate, conform Constituţiei României. Însă această libertate nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii. Ameninţările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, care sunt sancţionate conform legii penale. Poliţia Română îşi desfăşoară activitatea pentru protejarea cetăţenilor şi comunităţii conform prevederilor legale”, au mai precizat oficialii Poliţiei Române.

În 15 septembrie, aceştia precizau, referindu-se la la ameninţări cu moartea adresate pe reţelele sociale lui George Simion, că, potrivit Codului penal, ”fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a format obiectul ameninţării”.

Ei explicau că ”acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate”.

Conform Codului de procedură penală, ”acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă: (...) lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale.”

În 16 septembrie, IGPR a revenit cu precizări.

”La nivelul instituţiei a fost înregistrată o plângere penală, formulată de un partid politic. Astfel, în cauză, a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări, conform prevederilor legale”, arăta IGPR.

Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat, vineri, că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi anunţa că faţada sediului central al partidului a fost distrusă, fiind depuse plângeri, dar acuza că nu s-au luat până acum niciun fel de măsuri.

Simion a precizat că a cerut oficial ca Serviciul de Pază şi Protecţie să-i asigure siguranţa, atât pentru el, cât şi pentru familia lui şi conducerea partidului.

Editor : M.B.