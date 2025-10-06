Live TV

IGSU avertizează asupra vremii severe anunțate de ANM. Recomandări pentru populație

Data publicării:
Group of people walking down the street at heavy rain in motion blur. Concept bad weather, resistance to difficulties.
Orice situaţie de urgenţă poate fi raportată la numărul unic de urgenţă 112. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis luni o serie de recomandări pentru populație, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Ploi abundente, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la munte și vreme rece vor afecta o mare parte din țară până miercuri.

ANM anunţă ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.700 m şi vreme rece. Aceste fenomene vor afecta o mare parte din ţară, potrivit avertizărilor meteorologice valabile până miercuri, 8 octombrie, ora 23:00, reaminteşte IGSU luni, pe pagina de Facebook.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis luni o serie de recomandări pentru populaţie, având în vedere vremea nefavorabilă care se anunţă în aceste zile:

  • amânaţi activităţile în aer liber! Lucrul în spaţii deschise sau la înălţime devine periculos pe vreme rea;
  • închideţi toate ferestrele şi asiguraţi-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;
  • evitaţi zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;
  • curăţaţi şanţurile şi rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitaţii;
  • în cazul creşterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercaţi să le traversaţi şi nu vă apropiaţi de malurile acestora.

De asemenea, precizează IGSU, în astfel de momente cu precipitaţii intense inclusiv animalele sunt expuse la riscuri majore. Pentru a proteja viaţa acestora, este esenţial să fie respectate următoarele măsuri:

  • eliberarea câinilor din lanţuri sau padocuri, pentru a le oferi o şansă de salvare;
  • identificarea, în prealabil, a zonelor mai înalte unde animalele de fermă pot fi relocate şi adăpostite temporar, în siguranţă;
  • pregătirea unui kit de urgenţă pentru animalele de companie, care să conţină hrană, apă, medicamente şi acte de identificare;
  • în cazul în care evacuarea nu este posibilă, eliberaţi animalele! Este singura lor şansă la viaţă!

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Orice situaţie de urgenţă poate fi raportată la numărul unic de urgenţă 112. De asemenea, IGSU amintește că poate fi accesat site-ul https://fiipregatit.ro sau aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
3
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
4
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Digi Sport
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Cindy Joyce Tenesso
Caz de rasism în București: O șoferiță de ride-sharing a refuzat să...
Nicușor Dan.
Cine sunt oamenii care îl consiliază pe Nicușor Dan în domenii-cheie...
Noi date în cazul celor 7 copii uciși de bacteria din spitalul din...
dmitri-medvedev-profimedia
Nou derapaj al lui Medvedev: Europa trebuie să simtă pericolul...
Ultimele știri
Un șofer a dat șpagă peste 52.000 de lei să scape de un dosar penal, dar a fost păcălit de un bărbat care se dădea polițist
Președintele Braziliei a discutat cu Donald Trump și i-a cerut revizuirea sancţiunilor impuse ţării sale
Apele Române anunță că nu se prelungesc contractele cu operatorii plajelor de pe litoral. Ce procedură va fi folosită
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ministerul Afacerilor Externe.
Atenționare de călătorie pentru românii care vor să călătorească în Bulgaria. Anunțul MAE
inundatii constanta
Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri. Un ciclon lovește sud-estul României: risc de inundații majore
bucuresti, vreme rea, ploi, viscol, meteo
Ploi abundente, temperaturi scăzute și ninsori: prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
ploi
Vreme extremă în România. Cod roșu de ploi abundente și inundații în sud-estul țării: peste 100 l/mp în doar câteva ore
vremea innorata sanse de ploaie cer noros
Urmează trei zile cu vreme de iarnă. Săptămâna începe cu frig, ploi și ninsori. Șefa ANM anunță când revin temperaturile blânde
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Berbec aduce schimbări importante și momente de cotitură. Care sunt nativii care vor avea de...
Cancan
Atenție, elevi! Autoritățile închid școlile în acest județ din cauza condițiilor meteo: 'Rămâneți în locuințe'
Fanatik.ro
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat...
Adevărul
Sportiva româncă posesoare de cont pe OnlyFans face bani grămadă și râde de critici: „Opiniile lor nu achită...
Playtech
Cât timp ar trebui să poți sta într-un picior, în funcție de vârsta ta. Medicii spun că e un indicator al...
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Taylor Swift dă lovitura și la box office-ul nord-american. „Niciun alt artist muzical nu e capabil de o...
Adevarul
Fructul care a pus pe jar autoritățile din Germania. Localnicii credeau că mirosul vine de la o scurgere de...
Newsweek
Ajutorul la pensie de 50 lei nu acoperă plata facturilor. Cât vor plăti pensionarii la curent?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Ridley Scott spune că Hollywoodul se „îneacă în mediocritate”. Prea des filmele sunt „salvate” de efectele...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos