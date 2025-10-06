IGSU avertizează asupra vremii severe anunțate de ANM. Recomandări pentru populație

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis luni o serie de recomandări pentru populație, în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Ploi abundente, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la munte și vreme rece vor afecta o mare parte din țară până miercuri.

ANM anunţă ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.700 m şi vreme rece. Aceste fenomene vor afecta o mare parte din ţară, potrivit avertizărilor meteorologice valabile până miercuri, 8 octombrie, ora 23:00, reaminteşte IGSU luni, pe pagina de Facebook.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis luni o serie de recomandări pentru populaţie, având în vedere vremea nefavorabilă care se anunţă în aceste zile:

amânaţi activităţile în aer liber! Lucrul în spaţii deschise sau la înălţime devine periculos pe vreme rea;

închideţi toate ferestrele şi asiguraţi-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

evitaţi zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

curăţaţi şanţurile şi rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitaţii;

în cazul creşterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercaţi să le traversaţi şi nu vă apropiaţi de malurile acestora.

De asemenea, precizează IGSU, în astfel de momente cu precipitaţii intense inclusiv animalele sunt expuse la riscuri majore. Pentru a proteja viaţa acestora, este esenţial să fie respectate următoarele măsuri:

eliberarea câinilor din lanţuri sau padocuri, pentru a le oferi o şansă de salvare;

identificarea, în prealabil, a zonelor mai înalte unde animalele de fermă pot fi relocate şi adăpostite temporar, în siguranţă;

pregătirea unui kit de urgenţă pentru animalele de companie, care să conţină hrană, apă, medicamente şi acte de identificare;

în cazul în care evacuarea nu este posibilă, eliberaţi animalele! Este singura lor şansă la viaţă!

Orice situaţie de urgenţă poate fi raportată la numărul unic de urgenţă 112. De asemenea, IGSU amintește că poate fi accesat site-ul https://fiipregatit.ro sau aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.

