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IGSU, după ciocnirea a două elicoptere: România nu are nicio aeronavă dislocată în Grecia şi niciun pilot

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elicopter smurd
Foto: ISU
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Autorităţile române au transmis, duminică după-amiază, că România nu are nicio aeronavă dislocată în Grecia şi niciun pilot, tot personalul dislocat în Grecia fiind în siguranţă. În plus, pompieri români nu se află în aceeaşi regiune în care a avut loc incidentul aviatic de duminică.

"La acest moment, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne nu are nicio aeronavă dislocată în Grecia şi niciun pilot sau alt membru al personalului navigant nu desfăşoară misiuni în sprijinul autorităţilor elene", au transmis, duminică, oficialii IGSU şi IGAv.

Sursele citate au precizat că modulul de pompieri români din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, dislocat în Grecia, în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene, nu se află în aceeaşi regiune în care a avut loc incidentul aviatic şi desfăşoară exclusiv misiuni terestre de stingere a incendiilor de vegetaţie, fără a executa misiuni aeriene.

"Personalul român este în siguranţă şi îşi continuă activitatea operaţională. Transmitem, pe această cale, un mesaj de solidaritate tuturor celor implicaţi în operaţiunile de intervenţie şi sperăm ca echipajele afectate de acest tragic eveniment să fie găsite în siguranţă", au mai transmis sursele citate.

Anterior, IGSU a anunţat că pompierii români trimişi în Grecia au intervenit, alături de pompierii eleni, pentru a lichida un incendiu de vegetaţie şi pădure izbucnit în zona localităţii Veniza, regiunea Attica. Misiunea a fost una foarte dificilă, din cauza schimbărilor repetate ale direcţiei vântului, principalul scop fiind de a împiedica flăcările să ajungă la locuinţe.

Două elicoptere s-au ciocnit duminică în timpul unei intervenţii de stingere a unui incendiu violent în Grecia, au anunţat pompierii.

Editor : M.B.

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