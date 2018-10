Ilie Balaci, înmormântat azi. Mesajul emoționant al fiicei lui, Lorena Balaci: „El este al întregii Românii”

Ilie Balaci a fost adus, marți, pe stadionul din Craiova, acolo unde au putut veni toți cei care au vrut să-și ia rămas bun de la el înainte de a fi înmormântat. Lorena Balaci, fiica marelui fotbalist, a stat de vorbă cu jurnalistul Digi Sport Dan Filoti și i-a împărtășit câteva amintiri cu tatăl ei, părând resemnată că trebuia să-l împartă, grație celebrității lui, cu toată lumea.

Lorena Balaci: „Îi spuneam tot timpul: Of, nu mai merg cu tine la mall, ca parcă plec cu ursul din parc, toată lumea vrea poze cu tine, nu putem să bem o cafea liniștiți! Și mi-a zis: Tată, asta trebuie să fac. Și de-asta am acceptat absolut tot ce-a ținut de lume. N-am restricționat accesul nimănui, toată lumea care a dorit să-l vadă a putut să-l vadă, de-asta am și decis să-l depunem aici, pe stadion (Ion Oblemenco - n.r.), pentru că el este al Craiovei, el este al Olteniei, el este al întregii Românii.

Eu i-am spus mamei de duminică dimineață, de când mi-am dat seama că îl resuscitau de jumătate de oră și nu răspundea, am spus: D-zeu astăzi l-a vrut la el. Nu întâmplător a murit duminică, când pe acest stadion erau 50.000 de oameni. Îmi pare rău pentru fotbaliștii și-ai Stelei, și-ai Craiovei, dar aceea a fost sărbătoarea lui tata. D-zeu a vrut ca ziua aceea să fie sărbătoarea lui, pentru că 50.000 de oameni l-au aclamat, 50.000 de oameni au aprins lumini ca el să se poată duce spre Lumină”.

Citiți și: VIDEO. Moment emoționant pe stadionul „Ion Oblemenco”, în memoria lui Ilie Balaci

Marți, pe marginea terenului din Craiova, acolo unde a fost adus sicriul cu trupul lui Ilie Balaci, pe un fond negru, scria „Te vom iubi mereu” și un mesaj al galeriei: „Balaci, de la 8 la ∞” (infinit). Este numărul pe care l-a purtat fostul mare fotbalist.

Lorena Balaci a vrut să facă precizări și în legătură cu informațiile care s-au vehiculat, că Ministerul Sănătății ar fi trimis Corpul de Control la Ambulanța Craiova la cererea ei. Fiica lui Balaci a spus că nu are nimic de reproșat salvatorilor și nu are legătură cu această decizie a ministrului sănătății.

Citiți și: Șoc în lumea sportului. Fostul fotbalist Ilie Balaci a murit

Ilie Balaci, decorat post-mortem de președintele Klaus Iohannis

Cauza decesului lui Ilie Balaci. Inițial s-a crezut că este vorba despre un accident vascular

De ce a murit Ilie Balaci? Cum recunoști un accident vascular cerebral. Dar un infarct?

Ilie Balaci a murit. Ultimul lucru pe care i l-a cerut mamei sale înainte de a-și pierde cunoștința

Ilie Balaci a murit. Mesajul soției sale: „Atât de mult a iubit Craiova, că a murit aici!”

Fiica lui Ilie Balaci: „Lui tata îi era frică de moarte şi spunea că va muri tânăr”

Etichete:

,

,

,

,

,

,