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Video Ilie Bolojan a devenit socru mic. Fiica sa cea mare s-a căsătorit la Oradea. Cine este ginerele fostului premier

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Ilie Bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Cine este Daniel Bota, ginerele lui Ilie Bolojan Cu ce se ocupă Lucia Maria Bolojan

Ilie Bolojan a devenit socru mic, după ce fiica sa cea mare, Lucia Maria, s-a căsătorit cu Daniel Bota. Cununia religioasă a avut loc la Biserica cu Lună din Oradea, în prezența fostului premier. Petrecerea de nuntă este organizată într-un salon exclusivist din oraș, cu o capacitate de aproximativ 400 de persoane. Ginerele lui Bolojan a fost fotbalist la FC Bihor, iar în prezent activează în mediul privat.

Lucia Maria Bolojan și Daniel Bota și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii la care a participat și tatăl miresei. Cununia civilă a fost oficiată de primarul municipiului Oradea, Florin Birta, care a descris evenimentul drept unul restrâns, de familie.

Potrivit relatărilor din presa locală, Ilie Bolojan și-a întâmpinat personal invitații, fiind prezent la evenimentele organizate cu ocazia căsătoriei fiicei sale.

Cei doi miri au ales să organizeze petrecerea la Palazzo Grand Hall, o locație cunoscută pentru găzduirea evenimentelor private, situată în cartierul Nufărul din Oradea. Sala principală are o capacitate de aproximativ 400 de persoane.

Cine este Daniel Bota, ginerele lui Ilie Bolojan

Daniel Bota, alesul Luciei Maria, are un trecut în fotbalul bihorean. Acesta a făcut parte din lotul echipei FC Bihor în 2013, perioadă în care formația orădeană evolua în Liga a II-a.

După ce a renunțat la activitatea sportivă, Daniel Bota s-a orientat către mediul privat, unde activează în prezent ca antreprenor.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, cei doi s-ar cunoaște încă din perioada liceului, relația lor fiind una de lungă durată.

Mirii au ales două perechi de nași: Victor și Lavinia Puternity, respectiv Andrei și Iulia Săftescu.

Cu ce se ocupă Lucia Maria Bolojan

Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan și-a construit un parcurs profesional în domeniul arhitecturii, departe de activitatea politică a tatălui său.

Lucia Maria a absolvit Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea, după care a urmat cursurile Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica din Timișoara.

Ulterior, a fost implicată în proiecte de arhitectură și a colaborat cu parteneri din mai multe țări, printre care Italia, Marea Britanie, Germania, Israel și Spania.

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Editor : C.A.

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