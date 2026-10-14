Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și cu reprezentantul Comisiei Europene la București, în cadrul unor discuții despre situația economică a României, securitatea energetică și amenințările din regiunea Mării Negre.

Șeful Guvernului a subliniat necesitatea cooperării cu Bulgaria și Turcia, în contextul recentelor atacuri asupra navelor comerciale, și a reafirmat importanța apartenenței României la Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat al Guvernului.

În cadrul întâlnirii, premierul le-a mulțumit ambasadorilor europeni și reprezentantului Comisiei Europene pentru colaborarea și sprijinul constant acordat Guvernului României.

Totodată, Ilie Bolojan a felicitat Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene pentru activitatea desfășurată până în prezent și i-a urat succes în continuarea mandatului, în contextul provocărilor cu care se confruntă blocul comunitar.

„Apartenența României la Uniunea Europeană este una dintre cele mai importante realizări din ultimii 35 de ani. Faptul că suntem în familia europeană este un câștig major pentru România și sunt încrezător că această direcție va fi menținută”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a prezentat măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea bugetului și corectarea deficiențelor structurale ale economiei. Potrivit comunicatului, aceste măsuri urmăresc consolidarea economiei românești și creșterea încrederii mediului de afaceri.

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Bolojan a insistat asupra necesității continuării reformelor, în contextul internațional complicat, și a evidențiat importanța securității energetice, precum și a menținerii unor prețuri accesibile pentru populație.

România vrea o cooperare mai strânsă cu Bulgaria și Turcia

Un alt subiect important al întâlnirii a fost situația de securitate din regiunea Mării Negre, despre care Guvernul afirmă că se află într-o continuă degradare.

Premierul a subliniat disponibilitatea României de a coopera mai strâns cu Bulgaria și Turcia pentru asigurarea securității navigației în regiune.

Discuțiile au avut loc inclusiv în contextul ultimelor atacuri asupra navelor comerciale în zonele economice exclusive ale României și Bulgariei. În cadrul întâlnirii au fost abordate și amenințările hibride, precum și campaniile de dezinformare.

La final, Ilie Bolojan le-a mulțumit partenerilor aliați pentru prezența militară în România, subliniind contribuția acesteia la consolidarea securității flancului estic al NATO și a regiunii Mării Negre.

Editor : M.I.