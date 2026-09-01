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Ilie Bolojan a vorbit cu șeful NATO despre incursiunile cu drone în spațiul aerian național și situația din Marea Neagră

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mark rutte ilie bolojan
Mark Rutte și Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Foto: gov.ro
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Premierul interimar Ilie Bolojan a avut marți o convorbire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, privind principalele provocări de securitate din regiunea noastră, cu accent pe războiul din Ucraina şi situaţia de securitate din Marea Neagră. 

Șeful Executivului a subliniat în cadrul discuţiilor necesitatea ca Alianţa să îşi menţină atenţia asupra Flancului Estic, inclusiv prin dislocarea de capabilităţi în România.

„Prim-ministrul i-a mulțumit Secretarului General și NATO pentru sprijinul acordat României și a subliniat necesitatea ca Alianța să își mențină atenția asupra Flancului Estic și a Mării Negre, inclusiv prin dislocarea de capabilități aliate în România, în contextul intensificării incursiunilor cu drone în spațiul maritim și aerian național. 

Un alt subiect abordat, pe lângă situația generată de incidentele cu drone, a fost și securitatea navigației în Marea Neagră. Discuția a reconfirmat angajamentul țării noastre de a consolida securitatea pe Flancul Estic al Alianței și de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse”, a transmis Guvernul.

Anterior, Ilie Bolojan a vorbit și cu omologul său ucrainean Sergii Koreţki. Convorbirea a vizat evoluţiile de securitate din regiune şi principalele direcţii ale cooperării dintre București şi Kiev.

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Editor : A.M.G.

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