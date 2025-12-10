Live TV

Ilie Bolojan: „Anul viitor nu mai e nevoie să majorăm taxe şi impozite”

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan
Ilie Bolojan. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că anul viitor nu o să mai fie nevoie de majorarea de taxe şi impozite, dar va fi nevoie de disciplină bugetară şi reducerea cheltuielilor acolo unde acest lucru o să fie posibil.

„Nu mai e nevoie să majorăm taxe şi impozite. Ceea ce trebuie să facem anul viitor, în aşa fel încât să fie ultimul an de consolidare fiscală, după care, pe fondul reducerii inflaţiei, să reluăm o creştere sănătoasă, pe baze economice, care se fundamentează pe producţie, pe investiţii, este să ne încasăm taxele care au fost stabilite, în aşa fel încât să combatem evaziunea fiscală şi cei care fac afaceri să-şi achite taxele către bugetul de stat, să atragem banii europeni, să finanţăm investiţiile (…) să ne menţinem o disciplină bugetară cât se poate de strictă şi să ne reducem cheltuielile unde putem să le reducem, în baza unei analize”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la B1TV.
Premierul a explicat cum poate fi redus deficitul bugetar.

„În felul acesta, lucrând deci la măsuri care să susţină economia, mai ales pe componenta de investiţii, eliminând risipa, încasându-ne taxele, putem să reducem deficitul. Miza principală pentru noi e să ne împrumutăm la dobânzi mult mai mici. Nu vom putea să evităm împrumuturile, că deficitele sunt atât de mari că nu poţi să corectezi acumulări negative de ani de zile într-un an – doi”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.

 

