Live TV

Ilie Bolojan anunță o „analiză aprofundată” după repatrierea românilor din Orientul Mijlociu. Câte zboruri au fost organizate

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni că autoritățile continuă operațiunea de repatriere a cetățenilor români surprinși de izbucnirea războiului în zone periculoase din Orientul Mijlociu, sute de persoane fiind deja aduse în țară prin zboruri organizate în cadrul mecanismelor europene și prin curse comerciale.

„Continuăm efortul de a repatria cetățenii români surprinși de izbucnirea războiului în zone periculoase”, a transmis premierul într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit acestuia, în cursul dimineții au ajuns la București 273 de cetățeni români, cu două zboruri operate de la Muscat, în Oman, în cadrul mecanismului RescEU, parte a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

„În această dimineață au ajuns la București 273 de cetățeni români, cu două zboruri de la Muscat - Oman, operate în cadrul mecanismului RescUE”, a precizat Bolojan, adăugând că transportul românilor din Dubai către Muscat a fost organizat cu nouă autocare de consulatul României din Emiratele Arabe Unite.

În paralel, un alt zbor a adus în România 191 de cetățeni români evacuați din Doha, după ce aceștia au fost transportați în Arabia Saudită. Premierul a anunțat că autoritățile pregătesc noi operațiuni de repatriere în zilele următoare. „În a doua parte a săptămânii vom organiza cel puțin încă un zbor din Muscat, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă, destinat cetățenilor români din categorii vulnerabile”, a transmis acesta.

Bolojan a mulțumit și autorităților din Emiratele Arabe Unite pentru sprijinul acordat în organizarea zborurilor comerciale. „Mulțumim autorităților din Emiratele Arabe Unite pentru că (…) au deschis culoare de zbor pentru două curse zilnice Fly Dubai către România.” Curse operate luni au adus la București 164 de cetățeni români, alături de cetățeni din alte state ale Uniunii Europene, iar potrivit premierului există bilete disponibile pentru zboruri similare și în zilele următoare.

În același timp, românii care se aflau în Emiratele Arabe Unite prin intermediul agențiilor de turism sunt repatriați cu zboruri operate de mai multe companii aeriene. „De la terminalul secundar al aeroportului Dubai sunt operate curse ale mai multor companii aeriene care îi aduc în țară pe turiștii români transportați în Emiratele Unite prin agențiile de turism”, a precizat Bolojan, adăugând că poartă discuții cu operatorii care nu și-au îndeplinit încă obligațiile.

Premierul a subliniat că obiectivul principal al autorităților este aducerea în siguranță a tuturor românilor care doresc să revină în țară. „Prioritatea absolută este să aducem acasă, în siguranță, românii, prin zboruri asistate, comerciale sau prin intermediul Mecanismului European”, a afirmat el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

După ce acest obiectiv esențial va fi îndeplinit, vom face o analiză aprofundată a felului în care a fost organizată și a decurs operațiunea de repatriere a cetățenilor români, astfel încât, dacă vor mai fi astfel de crize, statul român să se bazeze pe lecțiile acestei experiențe dificile”, a mai transmis premierul.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
petrolier în ocean
1
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
3
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
donald trumo
4
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa
camera deputatilor in sedinta
5
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
Fără precedent! Ce poate păți Iran, dacă decizia așteptată de întreaga planetă va fi retragerea
Digi Sport
Fără precedent! Ce poate păți Iran, dacă decizia așteptată de întreaga planetă va fi retragerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dominic fritz face declaratii
Fritz: Premierul Bolojan „a cedat de mai multe ori PSD-ului decât USR-ului”. Ce spune despre o posibilă ieșire de la guvernare
Dominic Fritz.
Dominic Fritz critică intervenția PSD în scandalul Ponta-Țoiu: „Să terminăm cu această republică a privilegiaților”
oana toiu 1
Oana Țoiu, chemată la Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor pentru a da explicații despre repatrierea românilor
scoala iran x
Momentul în care o rachetă Tomahawk lovește o bază iraniană de lângă școala unde au murit peste 168 de persoane, majoritatea copii
emmanuel macron
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în Orientul Mijlociu
Recomandările redacţiei
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 10. Trump vede deja Iranul învins...
vladimir putin si donald trump
Ușakov: Trump l-a sunat pe Putin. Ce au vorbit cei doi lideri o oră...
Dominic Fritz, președintele interimar al USR.
Fritz: PSD și AUR au amânat votul pentru Avocatul Poporului. USR va...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea...
Ultimele știri
Când ar putea fi inaugurați primii kilometri din lotul 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord
Dominic Fritz: Sunt sceptic că toți antreprenorii pot suporta majorarea salariului minim
Cine e femeia care a tras focuri de armă asupra vilei Rihannei din Los Angeles
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fată din lume, s-a logodit la 24 de ani. Cine este bărbatul...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Fanatik.ro
Lovitură de teatru! Meciul FCSB din play-out, mutat sâmbătă în locul unei partide de play-off. Programul...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, în centrul atenției cu un gest de omenie. Zeița de la Montreal a spus de ce a făcut acest...
Adevărul
Ucraina intervine în conflictul din Orientul Mijlociu. Zelenski a trimis experți în drone pentru a proteja...
Playtech
Pilonul I versus Pilonul II: Care sunt diferențele între cele două tipuri de pensie
Digi FM
Era om al străzii și avea o zi groaznică la muncă. Gestul banal care i-a schimbat viața peste noapte: „Cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu...
Pro FM
Mădălina Ghenea și picioarele ei interminabile fură toți ochii. Pe plajă sau în rochie minusculă cu tocuri...
Film Now
Christina Applegate a dezvăluit numele starului rock pentru care l-a părăsit pe Brad Pitt: Nu am mai vorbit...
Adevarul
Momentul în care racheta Tomahawk care a omorât 168 de persoane, majoritatea copii, lovește baza iraniană...
Newsweek
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...