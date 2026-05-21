Ilie Bolojan critică proiectul reactoarelor nucleare de la Doicești: „Are probleme serioase, am informat ambasada SUA”

Premierul interimar Ilie Bolojan este de părere că responsabilă pentru eşecul proiectului care viza realizarea mini-reactoarelor nucleare de la Doiceşti este conducerea Nuclearelectrica, pentru că nu s-a asigurat că investiţiile făcute au un rezultat viabil. El arată că sute de milioane de euro au fost investiţi pentru un teren, realizarea unor documente, pentru ca, în final, să se constate că investiţia necesară punerii în practică a proiectului este una uriaşă, iar preţul la care energia nucleară ar fi fost produsă este mai mare decât cel din piaţă. ”Mie mi s-a părut responsabil că, dacă îţi respecţi partenerii, să-i informezi. Aşa cum am făcut eu cu Ambasada Statelor Unite. Acest proiect are nişte probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent”, a declarat Bolojan.

Întrebat, miercuri seară, la B1 TV, cine este responsabil pentru banii pierduţi în proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doiceşti, Ilie Bolojan a răspuns: "Din punctul meu de vedere, conducerea Nuclearelectrica, pentru că trebuia să se asigure că tot proiectul şi toate sumele care sunt alocate acolo au un rezultat, că acele contracte care au fost făcute şi modul în care s-au derulat sunt în bună regulă".

Ilie Bolojan a dat explicaţii privind proiectul pentru care s-au alocat sute de milioane de euro şi care nu va fi pus în practică, pentru că nu este fezabil.

"Trebuie să spunem lucrurile în mod corect. În anii trecuţi s-a gândit un proiect prin care România să fie un pionier în aceste reactoare, prin asocierea cu o companie din Statele Unite. Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani, care a fost pusă la dispoziţie de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziţie, achiziţionat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulţi angajaţi care au tocat destul de mulţi bani şi avem un studiu de fezabilitate, dar toate acestea cu nişte sume imense de bani, în condiţiile în care acest studiu de fezabilitate arată că pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro investiţie, pe care nu îi avem, iar analiza preţului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preţ care este mai mare decât cel de piaţă, ceea ce pune probleme serioase vis-a-vis de rentabilitatea unui astfel de proiect. Şi gândiţi-vă că degeaba ai o intenţie bună dacă, atunci când o derulezi, o derulezi prost sau ajungi într-o situaţie în care rămâi cu o grămadă de bani consumaţi şi cu nişte hârtii şi ne întrebăm dacă a meritat", a explicat Ilie Bolojan, citat de News.ro.

Prim-ministrul interimar a subliniat că a informat Ambasada Statelor Unite despre faptul că acest proiect "are nişte probleme" şi trebuie "analizat cât se poate de atent".

"Chiar dacă asta s-a făcut, de exemplu, cu o companie americană, mie mi s-a părut responsabil că, dacă îţi respecţi partenerii, să-i informezi. Aşa cum am făcut eu cu Ambasada Statelor Unite. Acest proiect are nişte probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent, pentru că dacă îl ridici pe agenda de subiecte comune la un anumit nivel, ştiind că el are probleme serioase de fezabilitate, atunci înseamnă că nu-ţi respecţi partenerul", a susţinut Bolojan.

El a adăugat că Ambasada SUA a "luat act de aceste date".

"Ambasada a luat act de aceste date, sigur, în aşa fel încât verificând şi datele, să poţi să iei o decizie corectă, un astfel de proiect pus pe agenda discuţiilor. Dacă e fezabil, trebuie ţinut şi mers mai departe. Aşa se respectă partenerii între ei. Dacă nu este fezabil, e mult mai corect să spui, astea sunt problemele, dar, din nou, este un exemplu al modului în care sume importante de bani în loc să fie direcţionate către lucruri care generează dezvoltare, către proiecte care înseamnă un plus, au fost gestionaţi într-o manieră în care v-am spus, rămâi cu un teren, rămâi cu nişte documentaţii, nu rămâi cu drepturi de autor, pentru că ele au fost cedate altora, cu patente şi aşa mai departe, şi, în felul acesta, riscul să recuperezi aceşti bani vreodată scade, adică este foarte mare să nu-i mai recuperăm, iar şansa de a duce proiectul până la capăt este mică datorită aspectelor care ţin de găsirea unei finanţări şi de preţurile la care se ar putea face o astfel de investiţie, cel puţin cu partenerii iniţiali cu care am făcut acest lucru. Deci, aici e vorba de responsabilitate, de respect pentru banii ţării şi respect pentru partenerii cu care vrem să construim o relaţie de încredere pe termen lung", a subliniat Ilie Bolojan.

