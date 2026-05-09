Ilie Bolojan: „Finalizarea investiţiei de la Iernut este prioritară”

Premierul interimar Ilie Bolojan s-a aflat, sâmbătă, la Centrala termoelectrică de la Iernut, judeţul Mureş, proiect de investiţii preluat de Societatea Romgaz, cu termen de finalizare 31 decembrie 2026.

Potrivit Guvernului, proiectul „Dezvoltarea CTE Iernut prin construcţia unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze” este o investiţie de aproximativ 269 de milioane de euro fără TVA, începută în anul 2016, însă a cărei finalizare a fost întârziată din cauza rezilierii contractelor cu constructorii care anterior şi-au asumat proiectul.

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz SA a preluat controlul unic direct asupra unor active ale SC Electrocentrale Bucureşti SA - Sucursala Electrocentrale Mureş şi şi-a asumat finalizarea proiectului până la finalul acestui an.

„Finalizarea investiţiei de la Iernut este prioritară, având în vedere nevoia de a asigura necesarul de energie pentru consumatorii casnici şi industriali la nivel naţional, cu efect asupra reducerii preţului la energie”, a subliniat sursa citată.

