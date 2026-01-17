Live TV

Ilie Bolojan, huiduit la Botoșani după boicotul primarilor PSD de la Iași

Data publicării:
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli sâmbătă la Botoșani, după ce vineri la Iași întâlnirea sa cu primarii PSD a fost boicotată, pe fondul nemulțumirilor legate de reducerile bugetare deja stabilite de Guvern.

Șeful Guvernului are zilele acestea mai multe întâlniri cu edilii din țară. La Iași, primarii PSD au boicotat întâlnirea cu Bolojan.

PSD Iaşi a motivat că întrunirea este pur formală şi că deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate.

Astfel organizația social-democrată din Iaşi a anunţat că primarii PSD din judeţ nu vor fi prezenţi la discuţiile cu premierul, care a avut loc vineri la prânz, la Palatul Culturii din Iaşi.

În replică, liberalii ieşeni susţin că mai mulţi primari PSD din judeţ au confirmat iniţial prezenţa la întâlnirea de vineri cu Ilie Bolojan, însă că „au primit telefoane şi ordin de la centru” ca să refuze participarea.

Guvernul a anunțat că premierul Ilie Bolojan are ședințe de lucru cu primari din județele Iași și Botoșani, pe teme ce țin de administrația publică locală, iar la întâlniri participă și reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
2
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
bancnote de 100 de lei
3
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
Emmanuel Macron a aparut cu un ochi rosu la un eveniment public
4
Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment public. Ce a declarat...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Pensiile magistraților, amânate la CCR. Tudorel Toader: De data asta, chiar preşedintele...
OUT! Și-a pierdut postul de comentatoare, după ce a spus "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Digi Sport
OUT! Și-a pierdut postul de comentatoare, după ce a spus "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Proceduri mai simple pentru aducerea muncitorilor străini în România. Platformă unică şi listă cu meserii deficitare
Ministrul fondurilor europene.
Ministrul Dragoş Pîslaru, reacție după o nouă amânare CCR: „Avem nevoie de decizii curajoase şi asumate”
alexandru muraru
Reacția PNL Iași după refuzul primarilor PSD de a participa la o întâlnire cu Ilie Bolojan: Retorică populistă, mincinoasă şi panicardă
firma psd de la intrarea in sediu
Primarii PSD din Iași refuză întâlnirea cu Ilie Bolojan: Nu vrem să legitimăm austeritatea
guvern 2
Guvern: A doua cea mai mare sumă din Programul SAFE ar putea ajunge în România. Când vor fi făcute publice proiectele de apărare
Recomandările redacţiei
ger frig termometru gettyimages
ANM a actualizat prognoza: urmează încă patru zile de ger puternic...
valeriu stoica
Valeriu Stoica: Alianța PSD–AUR ar însemna „moarte politică” pentru...
vaccin hpv
Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru...
Medicamentele care conțin substanțe psihoactive. Foto Getty Images
Medicamente care îi pot lăsa pe șoferi fără permis. Lista completă și...
Ultimele știri
Un protestatar a fost arestat la Londra după ce a urcat pe acoperișul ambasadei Iranului și a dat jos drapelul
O judecătoare federală din Minnesota limitează tacticile ICE: nu pot aresta sau folosi forța împotriva protestatarilor pașnici
Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Fecioară. Vindecare emoțională, reajustări inteligente, echilibru recâștigat
Cancan
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Fanatik.ro
Ce șanse are FCSB să ajungă în play-off după înfrângerea cu FC Argeș! Super-computerul a făcut calculele...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Cum slăbești 6 kilograme în timp record după sărbători. Dieta-minune a lui Dumitru Dragomir
Adevărul
De ce Israelul este reticent față de o intervenție militară a SUA în Iran
Playtech
Ce înseamnă ‘agent debutant’: românii, din ce în ce mai interesaţi să fie poliţişti
Digi FM
Meghan Markle și prințul Harry, într-o poză făcută la a treia întâlnire, acum 10 ani. Acum, fiica lor i-a...
Digi Sport
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele...
Pro FM
Cum arată Benny Blanco cu părul drept. Val de reacții după ce o fotografie cu artistul a devenit virală...
Film Now
Mila Kunis este șefa asociației de proprietari din cartierul ei și preia „plângerile” despre gunoi și zgomot
Adevarul
Fost ministru al Apărării: Încălcarea spațiului aerian nu e un accident, ci o agresiune strategică în...
Newsweek
Anunț important despre pensie. Pensionarii trebuie să trimită un document ca să nu rămână fără pensie
Digi FM
Dorian Popa, pe masa de operație timp de 6 ore și jumătate. A trecut printr-o intervenție complexă la...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Ce a făcut Tommy Lee Jones pentru a-și proteja fata, cu doi ani înainte de moartea ei. Demersuri legale...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...