Ilie Bolojan, huiduit la Botoșani după boicotul primarilor PSD de la Iași

Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli sâmbătă la Botoșani, după ce vineri la Iași întâlnirea sa cu primarii PSD a fost boicotată, pe fondul nemulțumirilor legate de reducerile bugetare deja stabilite de Guvern.

Șeful Guvernului are zilele acestea mai multe întâlniri cu edilii din țară. La Iași, primarii PSD au boicotat întâlnirea cu Bolojan.

PSD Iaşi a motivat că întrunirea este pur formală şi că deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate.

Astfel organizația social-democrată din Iaşi a anunţat că primarii PSD din judeţ nu vor fi prezenţi la discuţiile cu premierul, care a avut loc vineri la prânz, la Palatul Culturii din Iaşi.

În replică, liberalii ieşeni susţin că mai mulţi primari PSD din judeţ au confirmat iniţial prezenţa la întâlnirea de vineri cu Ilie Bolojan, însă că „au primit telefoane şi ordin de la centru” ca să refuze participarea.

Guvernul a anunțat că premierul Ilie Bolojan are ședințe de lucru cu primari din județele Iași și Botoșani, pe teme ce țin de administrația publică locală, iar la întâlniri participă și reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Editor : Ana Petrescu