Premierul Ilie Bolojan a semnat, miercuri, decizia de eliberare a lui Cristian -Victor Popescu Piedone din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, dupa analiza actelor primite de la ANPC și DNA, informează Guvernul.

Atribuțiile de președinte al ANPC vor fi preluate de către vicepreședintele instituției Sebastian Ioan Hotca, până la numirea unui nou conducător al Autorității, în condițiile legii, mai transmite Executivul.

DNA a anunţat oficial, marţi seară, că preşedintele ANPC, Cristian Popescu Piedone, a fost plasat cub control judiciar şi nu are dreptul de a-şi exercita funcţia. El este acuzat că a permis accesul unor persoane neautorizate la informaţii care nu erau destinate publicului, potrivit un ui comunicat al procurorilor.

Acesta ar fi anunțat un angajat al hotelului de patru stele din Sinaia că ANPC urma să desfășoare un control și că hotelul trebuia să arate exemplar, pentru a putea fi dat ca exemplu, potrivit surselor Digi24.ro.

Cristian Popescu Piedone a spus în legătură cu faptele de care este acuzat în dosarul deschis de DNA, că nu a existat nicio intenţie de a aduce vreun prejudiciu cuiva sau un folos necuvenit pentru el sau pentru altă persoană. El susține că, atât timp cât a fost preşedintele ANPC, şi-a îndeplinit această funcţie „cu demnitate”.

Acesta a a contestat controlul judiciar impus de procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

„Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este și el un personaj public, dar n-am avut niciun schimb de informații, n-am anunțat. Nu-mi aduc aminte, nu s-a întâmplat acest lucru de când sunt președintele Autorității. Pot să fiu acuzat de orice, poate să mi se zică orice, n-am făcut un trafic de influență, nu am luat un leu. Mi-am făcut datoria că am deranjat. Vom vedea, dar am deranjat extrem de mult și vorbesc de la corporații. Vorbesc de multe altele pe care nu le știți. În spatele tuturor acestor povești n-am vrut decât să-mi fac datoria și bine voi face în continuare”, a declarat Piedone.

