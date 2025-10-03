Ilie Bolojan: „La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele”. Premierul a explicat de ce a accesat România creditul SAFE

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că apărarea ţării are un cost şi a justificat accesarea creditului SAFE de 17 miliarde de euro de către România. El a spus că, în timp ce la Constanţa oamenii pot sta liniştiţi de Ziua Marinei, la Odesa cad bombe, iar acest contrast arată necesitatea investiţiilor în apărare. Bolojan a subliniat că împrumutul european este avantajos şi esenţial pentru siguranţa ţării şi a explicat de ce măsurile bugetare luate de Guvern au fost corecte.

Întrebat într-o conferinţă de presă despre echitatea măsurilor, în condiţiile în care Guvernul a redus beneficii pentru mame şi pensionari, dar a contractat acest împrumut, Bolojan a explicat că sistemul de sănătate şi cel de apărare trebuie privite separat.

„CASS-ul este o sursă de venit pentru Casa de Sănătate care trebuie să asigure servicii decente pentru toţi cei care ajung la un medic în România”, a spus premierul.

Nu poţi să ai servicii medicale gratuite, nici pentru pensionari, nici pentru oameni cu probleme de invaliditate, nici pentru mame, nici pentru adulţi, nici pentru copii, dacă sistemul nu este finanţat.

„Ori dacă ai doar 6,3 milioane de contributori, cum aveam, şi 16,5 milioane de beneficiari, nu funcţionează acest sistem. Să ştiţi că nici un vehicul media nu funcţionează dacă nu are venituri. E foarte simplu. Nici o familie nu poate să cheltuie mai mult decât are, trebuie să aibă nişte venituri”, a declarat premierul.

El a precizat că măsurile luate de Guvern au fost corecte şi că apărarea ţării trebuie tratată distinct.

„Aceste măsuri au fost nişte măsuri corecte, dar încercarea de a le suprapune pe un alt domeniu care este total diferit, şi anume apărarea ţării noastre şi o graniţă sigură în Europa de Est”, a mai spus premierul.

Când este Ziua Marinei oamenii să stea liniştiţi pe faleză şi nu să le cadă bombele, la Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele, asta înseamnă că această apărare are un cost.

„Şi acest cost înseamnă că trebuie gândit cum îl acoperim”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat şi avantajele împrumutului SAFE.

„Această formulă prin care în loc să luăm credite la nivel de piaţă, mult mai dezavantajoase, putem beneficia de un credit gândit de Uniunea Europeană cu dobânzi de cinci ori mai mici faţă de cele de piaţă, cu o perioadă de graţie de 10 ani, cu o perioadă de rambursare de 40 de ani, ar fi fost o eroare să nu-l accesăm”, a declarat Bolojan.

Dacă n-am fi avut niciun deficit şi aveam suficient numerar nu trebuia să luăm acest credit.

„Dar în condiţiile în care suntem, vă rog să verificaţi şi celelalte ţări din Estul Europei ce au făcut. (...) Consider că accesarea creditului SAFE de către România a fost o decizie corectă, iar asigurarea dotărilor pentru armata noastră la un nivel care să ne permită să avem o graniţă păzită în zona de est este un element de siguranţă pentru cetăţenii noştri şi o asumare de către ţara noastră a responsabilităţilor pe care le avem pentru cetăţeni”, a mai spus Ilie Bolojan.

