Live TV

Ilie Bolojan: „La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele”. Premierul a explicat de ce a accesat România creditul SAFE

Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că apărarea ţării are un cost şi a justificat accesarea creditului SAFE de 17 miliarde de euro de către România. El a spus că, în timp ce la Constanţa oamenii pot sta liniştiţi de Ziua Marinei, la Odesa cad bombe, iar acest contrast arată necesitatea investiţiilor în apărare. Bolojan a subliniat că împrumutul european este avantajos şi esenţial pentru siguranţa ţării şi a explicat de ce măsurile bugetare luate de Guvern au fost corecte.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că apărarea ţării presupune costuri importante şi a justificat decizia Guvernului de a accesa Programul SAFE, prin care România s-a împrumutat cu 17 miliarde de euro.

Întrebat într-o conferinţă de presă despre echitatea măsurilor, în condiţiile în care Guvernul a redus beneficii pentru mame şi pensionari, dar a contractat acest împrumut, Bolojan a explicat că sistemul de sănătate şi cel de apărare trebuie privite separat.

„CASS-ul este o sursă de venit pentru Casa de Sănătate care trebuie să asigure servicii decente pentru toţi cei care ajung la un medic în România”, a spus premierul.

Nu poţi să ai servicii medicale gratuite, nici pentru pensionari, nici pentru oameni cu probleme de invaliditate, nici pentru mame, nici pentru adulţi, nici pentru copii, dacă sistemul nu este finanţat.

„Ori dacă ai doar 6,3 milioane de contributori, cum aveam, şi 16,5 milioane de beneficiari, nu funcţionează acest sistem. Să ştiţi că nici un vehicul media nu funcţionează dacă nu are venituri. E foarte simplu. Nici o familie nu poate să cheltuie mai mult decât are, trebuie să aibă nişte venituri”, a declarat premierul.

El a precizat că măsurile luate de Guvern au fost corecte şi că apărarea ţării trebuie tratată distinct.

„Aceste măsuri au fost nişte măsuri corecte, dar încercarea de a le suprapune pe un alt domeniu care este total diferit, şi anume apărarea ţării noastre şi o graniţă sigură în Europa de Est”, a mai spus premierul.

Când este Ziua Marinei oamenii să stea liniştiţi pe faleză şi nu să le cadă bombele, la Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele, asta înseamnă că această apărare are un cost.

„Şi acest cost înseamnă că trebuie gândit cum îl acoperim”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat şi avantajele împrumutului SAFE.

„Această formulă prin care în loc să luăm credite la nivel de piaţă, mult mai dezavantajoase, putem beneficia de un credit gândit de Uniunea Europeană cu dobânzi de cinci ori mai mici faţă de cele de piaţă, cu o perioadă de graţie de 10 ani, cu o perioadă de rambursare de 40 de ani, ar fi fost o eroare să nu-l accesăm”, a declarat Bolojan.

Dacă n-am fi avut niciun deficit şi aveam suficient numerar nu trebuia să luăm acest credit.

„Dar în condiţiile în care suntem, vă rog să verificaţi şi celelalte ţări din Estul Europei ce au făcut. (...) Consider că accesarea creditului SAFE de către România a fost o decizie corectă, iar asigurarea dotărilor pentru armata noastră la un nivel care să ne permită să avem o graniţă păzită în zona de est este un element de siguranţă pentru cetăţenii noştri şi o asumare de către ţara noastră a responsabilităţilor pe care le avem pentru cetăţeni”, a mai spus Ilie Bolojan.

Citește și: Bolojan, despre subvențiile pentru partide: Ar putea fi tăiate în ultima lună a anului. Ce economii ar aduce reforma în administrație

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”
Digi Sport
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului...
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_20946
Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține...
sigla diicot de la intrarea in sediu
Un bărbat din Bistrița-Năsăud e acuzat că pregătea un atentat...
Sancţiuni la spitalul de copii din Iaşi după moartea a şase bebeluşi...
Ultimele știri
„Pagube semnificative în Sectorul 2”, după furtună. Procedura prin care proprietarii de mașini avariate pot primi despăgubiri
Cum vrea UE să compenseze Raiffeisen Bank International pentru daunele plătite în Rusia și cum pot profita oligarhii ruși
Anunțul lui Bolojan privind alegerile din București. Când ar putea avea loc și care este pericolul de a „tensiona situaţia în coaliție”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
jandarmi pe strada
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor să meargă în stradă pentru a asigura ordinea
Premierul Ilie Bolojan.
Bolojan, despre subvențiile pentru partide: Ar putea fi tăiate în ultima lună a anului. Ce economii ar aduce reforma în administrație
taxe
Ilie Bolojan spune că Guvernul nu are nicio intenție de a majora alte taxe în anul 2026: „Nu există astfel de calcule”
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 de măsuri fiscale ar putea fi adoptat până la finalul lunii octombrie
anaf-1-1536x1024
Bolojan: Degeaba am mărit taxele dacă banii nu sunt colectaţi. Trebuie să finalizăm digitalizarea ANAF
Partenerii noștri
Pe Roz
Sfatul pe care Nicole Kidman l-a primit de la cea mai bună prietenă, Naomi Watts, după ce a cerut divorțul de...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Au scos documentul despre banii lui Călin Georgescu, folosiți în campanie. AEP i-a studiat trei luni dosarul...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care...
Adevărul
George Simion, ținta ironiilor după ce şi-a anulat abonamentul la Netflix şi i-a îndemnat pe români la fel
Playtech
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament...
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Adam Sandler, favorit-surpriză la Oscar pentru „Jay Kelly”. Transformarea care l-a adus în atenția criticilor
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
O tânără de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a adoptat o dietă extremă. Prietenii spun că ajunsese să...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Cum arată Mira Sorvino la 30 de ani de când a luat Oscarul pentru "Chemarea Afroditei". Blonda a fost pe...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...