Ilie Bolojan merge în vizită oficială în Republica Moldova, în weekend. Primăria Chișinău: „Va vizita instituţiile de stat”

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, va face, în 13-14 iunie, o nouă vizită oficială în Republica Moldova, relatează Newsmaker.md. În acest context, autorităţile locale anunţă că va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală.

Restricţiile vizează centrul oraşului şi arterele care fac legătura cu Aeroportul Internaţional Chişinău şi vor fi valabile în perioada 13 iunie, ora 12:00 – 14 iunie, ora 21:00.

„Măsura este luată de Poliţie, în contextul sosirii în Republica Moldova a E.S. Domnul Ilie Bolojan, Prim-ministru al României, care va vizita instituţiile de stat”, este anunţul Primăriei Chişinău.

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Astfel, pentru buna desfăşurare a vizitei oficiale, va fi limitat accesul persoanelor în anumite locuri publice, vor fi interzise întrunirile şi manifestările în masă, lucrările de reparaţie a drumurilor şi reţelelor, precum şi curăţarea arborilor în perimetrul străzilor pe unde se vor deplasa coloanele oficiale.

Printre locurile vizate se numără Piaţa Marii Adunări Naţionale, Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Scuarul Catedralei Mitropolitane, Scuarul sediului Parlamentului şi cel al Preşedinţiei, precum şi mai multe artere centrale — bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Bucureşti, str. Alexandru Puşkin, str. Sfatul Ţării şi altele.

Excepţie fac manifestările social-culturale declarate prealabil şi coordonate cu Primăria şi alte instituţii competente. Ordinea publică va fi asigurată de Inspectoratul General al Poliţiei şi Direcţia de poliţie a municipiului Chişinău.

Guvernul României nu a făcut, până la ora transmiterii acestei ştiri, niciun anunţ oficial cu privire la vizita premierului interimar la Chişinău.

Ilie Bolojan a fost în Republica Moldova în perioada 28-29 mai, în contextul evenimentului naţional „Primării puternice, localităţi dezvoltate”, dedicat reformei administraţiei publice locale.

Informația vine în contextul în care cele 27 de țări ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Moldova. Negocierile vor începe luni, 15 iunie, la Luxemburg, unde UE va organiza conferințe interguvernamentale separate cu cele două țări candidate.

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Editor : A.M.G.