Ilie Bolojan participă la summitul pentru Ucraina de la Paris

România va fi prezentă la summitul pentru Ucraina de la Paris, acolo unde mai mulți șefi de state și de guverne ai „Coalition of the willing” vor discuta despre securitatea țării vecine.

„Preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan, va participa joi, 27 martie 2025, la Reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coalition of the willing privind securitatea în Ucraina”, a transmis Administrația Prezidențială.

Președintele interimar al României a participat, în urmă cu două săptămâni, și la reuniunea în format de videoconferință convocată de premierul britanic Starmer, unde a subliniat angajamentul României de a continua sprijinul pentru Ucraina.

„Coordonarea noastră strânsă în acest proces rămâne esenţială. Am subliniat angajamentul României de a continua sprijinul pentru Ucraina şi pentru eforturile de asigurare a unei păci durabile şi corecte. O încetare necondiţionată a focului este un prim pas către acest obiectiv, iar Ucraina trebuie să fie de acord cu aceasta'', scria Ilie Bolojan, pe platforma X, după reuniune

Reuniunea de la Paris este organizată de președintele francez Emmanuel Macron, care a anunțat că are obiectivul unui „angajament reiterat și explicit și poate că un pic specificat cu privire la sprijinul pe termen scurt pentru Ucraina”.

Summitul va avea loc după negocierile de luni, 24 martie, din Arabia Saudită, acolo unde o delegație a Statelor Unite ale Americii va avea negocieri separate cu Rusia și Ucraina despre o potențială încetare a focului.

Kremlinul vede discuția ca „un pas câtre o întâlnire față în față” între președintele Vladimir Puțin și președintele Donald Trump, exact ca recentă convorbire telefonică între cei doi șefi de stat.

De cealaltă parte, SUA speră să ajungă la un acord amplu de încetare a focului până pe 20 aprilie, potrivit Bloomberg.

