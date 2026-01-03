Live TV

Exclusiv Ilie Bolojan, prima reacție după operațiunea SUA în Venezuela: „România va fi în linia poziției Uniunii Europene”

Ilie Bolojan in parlament
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Ilie Bolojan, în prima sa apariție publică din 2026, a declarat sâmbătă la Digi24 că România va urma poziția oficială a Uniunii Europene privind atacurile SUA din Venezuela, operațiuni care au dus la capturarea președintelui Nicolás Maduro de către forțele speciale americane. Premierul a transmis că cetățenii români din Venezuela sunt gestionați prin reprezentanța UE, iar Ministerul de Externe nu are, până în acest moment, informații despre probleme de securitate în rândul acestora.

„Printre pregătirea activităților pentru anul acesta, am văzut într-adevăr, acest eveniment care se întâmplă o dată la câțiva zeci de ani de zile. Cred că acum peste 30 de ani a mai avut un astfel de eveniment în Nicaragua, când fostul dictator Noriega a fost într-o situație asemănătoare”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul României a subliniat că țara noastră nu a recunoscut victoria lui Nicolas Maduro la alegeri și a făcut precizări despre românii aflați în Venezuela.

„Ne uităm cu cu atenție la ceea ce se întâmplă în America de Sud, în Venezuela, o țară a cărei conducere nu a fost recunoscută de comunitatea internațională și nici de România în urma alegerilor care au fost apreciate ca fiind falsificate. România nu are ambasadă în Caracas, puținii cetățeni români pe care îi avem acolo sunt gestionați prin reprezentanța Uniunii Europene. Și, cel puțin în această situație, ne uităm la ceea ce se întâmplă, sperând că se va găsi o formulă de tranziție către un regim care să aibă o validare democratică și o soluție pentru a evita conflictele”, a spus Bolojan.

El a declarat că operațiunea SUA „nu e uzuală” și și-a exprimat speranța că va fi instaurată o „conducere stabilă” care să restabilească democrația.

„Fără să fiu un specialist în drept internațional, în mod evident, urmărind relațiile dintre Statele Unite și Venezuela, au fost niște relații conflictuale de foarte mulți ani de zile, Statele Unite acuzând conducerile dictatoriale ale Venezuelei din ultimii ani de trafic de droguri, de încurajare a criminalității, a migrației ilegale și așa cum știm de o perioadă de timp, practic, marina Statelor Unite este în zona țărmului Venezuelei și lovește ambarcațiunile care sunt suspecte de trafic de droguri și așa mai departe. Și deci, din punctul ăsta de vedere, sigur a fost o operațiune specială care nu e uzuală, dar oamenii din Venezuela sper să fie în situația în care vor reuși să își stabilească o conducere stabilă și să se revină la un sistem democratic”, a declarat premierul.

„România va fi în linia poziției Uniunii Europene și în acest moment Ministerul nostru de Externe se consultă în așa fel încât să existe poziții unitare”, a mai spus el.

Referitor la declarația președintelui american Donald Trump, privind un nou atac în Venezuela, Ilie Bolojan a spus că speră „să nu fie o atare situație” și a subliniat din nou că cetățenii români „sunt gestionați de reprezentanța Uniunii Europene și până în momentul de față Ministerul de Externe nu are informații că ar fi probleme cu cetățeni români în Venezuela”.

