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Video Ilie Bolojan, prima reacție în cazul azilelor ilegale din Bihor: „Nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare”

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INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ilie Bolojan a afirmat, referitor la azilele ilegale din Bihor, că nu a avut tangențe cu organizația condusă de Viorel Pașca în timp ce era președinte al Consiliului Județean sau în calitate de primar al municipiului Oradea. Premierul în exercițiu a explicat că Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri și asociații care desfășoară activități de responsabilitate socială, adăugând că, în perioada în care a ocupat fotoliul de edil, nu a participat la astfel de ceremonii de premiere.

„Nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens. În calitate de primar sau de președinte de Consiliul Județean nu am avut niciun fel de raport cu această asociație. În ceea ce privește întrebarea subsidiară, vă pot informa că, în fiecare an, Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații, legat de activități de responsabilitate socială. În anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premiere, eu fiind în general centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare. Nu am cunoștință legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat”, a explicat Ilie Bolojan.

Procurorii DIICOT au destructurat, după zeci de percheziții pe parcursul zilei de marți, rețeaua condusă de Viorel Pașca. Anul trecut, o anchetă Pacient în România arăta că bihoreanul găzduiește, fără autorizație, sute de oameni în casele sale, în timp ce statul român acceptă tacit situația și chiar îi trimite pacienți.

Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii, acuzați de DIICOT de trafic de persoane și exploatare, urmează să fie aduși în fața magistraților. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile. În fața anchetatorilor, membrii familiei nu au dorit să dea declarații.

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Editor : A.M.G.

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