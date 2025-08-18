Live TV

Ilie Bolojan și primarii s-au înțeles asupra unor măsuri cu privire la proiectele finanțate prin PNRR. Ce lucrări continuă, ce se amână

intalnire guvernul romaniei cu amr
Foto: Facebook / Guvernul României

Luni a avut loc o nouă întâlnire între Ilie Bolojan, însoțit de reprezentanții Guvernului României, și delegația Asociației Municipiilor din România (AMR), în cadrul căreia au fost analizate și convenite aspecte esențiale privind dezvoltarea locală și implementarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În ceea ce privește pachetul de măsuri privind reforma administrației publice, toate propunerile formulate de AMR au fost preluate de către Guvern. Un punct rămas în analiză privește baza de calcul a numărului populației utilizată în formulele de alocare.

„Atât Guvernul, cât și AMR, evaluează în continuare dacă raportarea trebuie făcută la datele definitive ale recensământului sau la statisticile INS, cu obiectivul de a identifica o soluție echilibrată și cât mai apropiată de realitate”, se arată într-un comunicat al AMR.

Referitor la OUG privind PNRR, urmare aprobării proiectului de ordonanță, proiectele aflate la un stadiu fizic de realizare de peste 30% vor fi continuate, urmând să apară în două săptămâni un memorandum și pentru cele care se află sub acest procent, dar care au șanse să fie finalizate până la jumătatea anului viitor și sunt esențiale pentru comunități, cum ar fi: reabilitări de școli, blocuri de locuit, spitale etc.

Astfel, pentru proiectele aflate sub pragul de 30 la sută, va fi realizată o analiză de prioritizare la nivelul fiecărui minister responsabil de reformă.

Municipalitățile vor putea să continue lucrările de investiții pentru care nu se obține finanțare prin PNRR, din bugetele proprii, urmând să fie suportate din economiile la PNRR sau alte posibilități de finanțare din fonduri de stat sau europene, cum ar fi Fondul Social pentru Climă, ulterior. Se redeschide astfel competiția între primării pentru dezvoltare, pe principiul „primul venit, primul servit”.

Totodată, a fost subliniată posibilitatea acordată primăriilor de a decide asupra amplasării sălilor de jocuri de noroc, inclusiv dreptul de a stabili dacă acestea vor funcționa sau nu pe teritoriul municipiului. Această măsură oferă administrațiilor locale un instrument suplimentar pentru protejarea comunităților și asigurarea unei dezvoltări echilibrate a orașelor.

Au mai fost convenite câteva rectificări la Pachetul pentru administrația publică, după cum urmează:

  • în cazul transferului de resurse umane, ca urmare descentralizării, să se asigure finanțarea posturilor transferate către administrația publică locală până la decizia acesteia de desființare a posturilor, dacă nu mai sunt necesare, sau de păstrare a lor;
  • în cazul contravențiilor pentru fapta de obstructionarea a controlului efectuat de organe de control, de catre orice persoană, amenda nu se aplică primarului sau președintelui CJ, cum era până în prezent în proiect, ci persoanei vinovate;
  • nu va mai fi prevăzută obligația autorităților deliberative de a stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale, astfel incat sa acopere facilitatile fiscale acordate prin HCL, ci se va stabili un procent de 5 la sută marjă din bugetele locale în care se pot acorda facilități fiscale;
  • se corectează termenul in care organul fiscal înaintează procesul verbal de constatare a contravenției, la 6 luni de la neachitarea amenzii, nu in termen de 3 ani asa cum era propunerea guvernului și care avea ca finalitate prescrierea;
  • AMR a solicitat ca finanțarea asistenților personali să fie asigurată până la data preluării de către AJPIS, respectiv 01.01.2025.
  • acolo unde există organizat serviciu public de evidența populației și poliție locală, să poată fi modificat, prin HCL, numarul de posturi, cu condiția încadrării în numarul maxim de posturi pe UAT, pentru respectarea principiului autonomiei locale.
  • termenele privind reorganizarea, ca urmare a comunicarii noului numar de posturi, se vor modifica, astfel încât să poată fi aplicate; -funcționarii publici vor fi evaluați și în scris, o dată la patru ani, pentru a se verifica dacă știu legislația nou modificată, aferentă fișei postului.  

Guvernul și AMR vor continua dialogul institutional pentru a identifica cele mai eficiente soluții în sprijinul municipiilor și în interesul cetățenilor.

