Exclusiv Ilie Bolojan spune că anul acesta nu vor mai crește taxele. „Vor trebui însă îndreptate problemele sistemice”

taxe si impozite
Oameni aflați la ghișee pentru plata impozitelor și taxelor. Foto: Captură video Digi24

Prezent la Digi24, premierul Ilie Bolojan a spus că anul acesta nu vor mai crește taxele, dar că trebuie îndreptate unele nedreptăți și probleme sistemice.

„Da, anul acesta nu mai cresc taxele”, a spus el. „Ceea ce trebuie să facem este să corectăm aceste nedreptăți care au fost acumulate și să mutăm și în nota de plată a acestei ajustări pe aparatul de stat. De ce este foarte important asta? În multe locuri aparatul de stat este supradimensionat. Aceasta este o realitate, se vede din analizele care au fost făcute pe instituții centrale, pe autorități locale și dacă nu se restrânge baza de la care se aplică eventuale creșteri de salarii din anii următori, nu facem altceva decât să amânăm rezolvarea unei probleme și să ajungem din nou, în anii care vor veni, la situații dificile”.

„Nu sunt un populist și nu voi fi niciodată. Revine discuția legată de CASS-ul pentru mame. În Germania, o țară totuși puternică a Uniunii Europene, durata concediului de maternitate este de un an de zile, iar indemnizația este de 65%. În România, după măsurile care au fost luate, durata concediului medical este 2 ani de zile, iar indemnizația este de 70%”.

Bolojan a fost întrebat de ce aceste tăieri au început cu mamele. „Ca să ai efecte, e o problemă care trebuie rezolvată, nu strict într-o anumită categorie, deși eu susțin că trebuie rezolvate pentru toate categoriile. Spun doar că pentru a avea efecte, trebuie să rezolv probleme sistemice. Una din problemele noastre sistemice, de exemplu, au fost scutirile, excepțiile, pe care le-am creat într-o grămadă de domenii. Ori, gândiți-vă, de exemplu, dacă am hotărât la un moment dat că mașinile persoanelor cu dizabilități nu sunt impozitate, dacă mașinile electrice nu sunt impozitate… la un moment dat trebuie să ne întrebăm cine plătește impozite autorităților locale ca să asfalteze strada pe care circulă aceste mașini?”

