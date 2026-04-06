NASA a publicat luni o fotografie a Lunii, realizată de echipajul misiunii Artemis II, care prezintă o vedere combinată a feței vizibile și a celei ascunse ale satelitului natural al Pământului.

NASA a publicat luni pe rețelele sociale o fotografie a Lunii însoțită de mesajul: „Fă-ți prieteni noi, dar păstrează-i pe cei vechi”. Potrivit agenției spațiale, imaginea realizată de echipajul misiunii Artemis II prezintă o vedere combinată a feței apropiate și a celei îndepărtate a Lunii.

Luna, fotografiată de echipajul Artemis II. Sursa foto: facebook.com/NASA

„Partea apropiată, vizibilă în dreapta, poate fi recunoscută după petele întunecate care îi acoperă suprafața, formate la începutul istoriei Lunii, când aceasta era activă vulcanic. Aceasta este partea Lunii pe care o putem vedea de pe Pământ”, scrie NASA.

În imagine este vizibil și bazinul Orientale, un crater cu un diametru de aproape 600 de mile, situat la vest de câmpiile de lavă și care se întinde pe ambele emisfere ale Lunii. Potrivit NASA, echipajul Artemis II este primul care observă în întregime acest bazin.

Agenția spațială își încheie mesajul cu o descriere a ceea ce se află la stânga craterului: „partea îndepărtată, emisfera pe care nu o putem vedea de pe Pământ, deoarece Luna se rotește în jurul propriei axe în același ritm în care orbitează în jurul nostru.”

