Foto Imagine spectaculoasă publicată de NASA din misiunea Artemis II: Cum arată Luna cu ambele emisfere în același cadru

NASA's Artemis II Crew Launches to the Moon
Echipajul misiunii Artemis II. Sursa foto: Profimedia Images

NASA a publicat luni o fotografie a Lunii, realizată de echipajul misiunii Artemis II, care prezintă o vedere combinată a feței vizibile și a celei ascunse ale satelitului natural al Pământului.

NASA a publicat luni pe rețelele sociale o fotografie a Lunii însoțită de mesajul: „Fă-ți prieteni noi, dar păstrează-i pe cei vechi”. Potrivit agenției spațiale, imaginea realizată de echipajul misiunii Artemis II prezintă o vedere combinată a feței apropiate și a celei îndepărtate a Lunii.

Luna, fotografiată de echipajul Artemis II. Sursa foto: facebook.com/NASA

„Partea apropiată, vizibilă în dreapta, poate fi recunoscută după petele întunecate care îi acoperă suprafața, formate la începutul istoriei Lunii, când aceasta era activă vulcanic. Aceasta este partea Lunii pe care o putem vedea de pe Pământ”, scrie NASA.

În imagine este vizibil și bazinul Orientale, un crater cu un diametru de aproape 600 de mile, situat la vest de câmpiile de lavă și care se întinde pe ambele emisfere ale Lunii. Potrivit NASA, echipajul Artemis II este primul care observă în întregime acest bazin.

Agenția spațială își încheie mesajul cu o descriere a ceea ce se află la stânga craterului: „partea îndepărtată, emisfera pe care nu o putem vedea de pe Pământ, deoarece Luna se rotește în jurul propriei axe în același ritm în care orbitează în jurul nostru.”

Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Ce nume se sărbătoresc de Florii. Lista prenumelor care își serbează onomastica pe 5...
Senatori americani vor ca Trump să interzică producătorilor auto chinezi să fabrice...
Fost șef AIEA și laureat al Premiului Nobel pentru Pace cere liderilor din Golf să-l...
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
Punct culminant pentru misiunea Artemis 2: cei patru astronauți ajung astăzi la Lună
A venit momentul ca misiunea Artemis 2 să doboare recordul stabilit de Apollo 13
Noi imagini surprinse de astronauţii misiunii Artemis 2, după ce au parcurs deja două treimi din drumul spre Lună
Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch sunt primii astronauți care ajung pe Lună de la echipajul de trei astronauți al misiunii Apollo 17 din 1972
Astronauții misiunii Artemis 2 au parcurs mai mult de jumătate din drumul spre Lună
Cum s-a pregătit echipajul Artemis 2 pentru misiunea în jurul Lunii și care sunt cele mai mari pericole cu care se confruntă în spațiu
Trump dezvăluie detalii demne de filme de acțiune ale misiunii „de...
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui...
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de...
Nicușor Dan, după consultările cu Bolojan și miniștrii la Cotroceni...
Administrația Străzilor montează stâlpișori pe trotuarele din București, pentru a împiedica șoferii să mai parcheze
Comisarii Gărzii de Mediu au scos peste 6 kilometri de plase ilegale și sute de kilograme de pește braconat din ape
Frații Tate scapă de controlul judiciar. Cheltuielile de judecată, suportate de statul român
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Menajera care l-a ucis pe medicul anestezist Cristian Staicu invocă legitima apărare. Ce s-a întâmplat în...
Momentul în care Mircea Lucescu a leșinat în fața jucătorilor. Primul tricolor care povestește totul: „Cel...
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Cine este, de fapt, Marius Andronache, medicul adus de familie din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu. Are...
Trump susține că le-a trimis arme protestatarilor iranieni, dar acestea au ajuns la anumite grupuri. „Vor să...
Ce riști dacă nu dai aceste documente fostului angajat. Amenzi mai mari în 2026
Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre logodnicul american și cei 7 copii ai lui: „Fără mine sunt terminați”
OFICIAL | Ucraina, victorie uriașă în fața Rusiei! Replica surprinzătoare a Moscovei: ”Am respectat legile...
Bianca Censori, o nouă apariție controversată. Fanii au reacționat vehement: „Nu a mai purtat haine adevărate...
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
O bacterie veche de 5.000 de ani, rezistentă la antibiotice, descoperită într-una dintre cele mai cunoscute...
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”