Reţelele independente de monitorizare a calităţii aerului au înregistrat depăşiri record ale poluării cu PM 2,5 şi PM 10, luni dimineaţă. Au fost înregistrate depăşiri cu 500-1.000% peste limitele maxim admise de poluare. Bucureștenii care au plecat luni dimineață spre locurile de muncă au sesizat smogul care a acoperit orașul și s-au plâns de mirosul greu, toxic. Mulți au filmat ceața densă, cu miros greu, care a acoperit luni tot orașul.

Mai multe imagini au fost transmise de utilizatori www.digi24.ro și telespectatori Digi24. De asemenea, pe pagina de Facebook, mai mulți bucureșteni au trimis mesaje în care orașul a fost comparat cu Mumbai sau au spus cum au fost afectați de aerul încărcat cu toxine.

„Astăzi am umblat prin oraș (cu masca pe față) și când am ajuns acasă și am suflat nasul, șervețelul era negru. Am întrebat mai multe persoane dacă au aceeași problemă și bineînțeles că așa a fost. Menționez că persoanele acestea locuiesc în raza municipiului București. Ce se întâmplă?”, este mesajul trimis de Beatrice Cioroiu.

VIDEO: Vlad Străvoiu

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a convocat o şedinţă de urgenţă cu reprezentanţii Gărzii de Mediu.

Costel Alexe a declarat într-o conferinţă de presă, că toate staţiile pe care le deţine Ministerul Mediului au înregistrat duminică noaptea depăşiri ale nivelului maxim admis de poluare. „Aseara, la toate staţiile pe care le deţine Ministerul Mediului au fost înregistrate depăşiri: la Lacul Morii, de opt ori”, a spus Alexe, într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, poluarea a fost generată în principal de un incendiu izbucnit la Crevedia, dar şi de incendiul de la Gara de Nord.

Costel Alexe, ministrul Mediului, a declarat, luni, în cadrul unei conferinţe de presă că a solicitat demiterea conducerii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti (APM), în condiţiile în care agenţia are mari probleme de comunicare şi de management.