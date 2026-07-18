Imagini apocaliptice pe Dunăre. Fluviul a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Apa este atât de mică încât, în unele zone, Dunărea poate fi trecută la pas. Iar hidrologii nu au vești bune. Debitul va continua să scadă și în zilele următoare.

Deși pare incredibil, locul în care mă aflu este în mijlocul Dunării. Însă după ce fluviul a secat au rămas doar câteva ochiuri de apă, iar dacă vrei sa treci la vecinii bulgari o poți face foarte ușor mergând la pas, relatează Elena Alexandru, jurnalistă Digi24.

Debitul la intrarea în țară este de 1.600 metri cubi pe secundă, cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Dezastrul se vede și din satelit. În ultimele trei luni, nivelul fluviului a scăzut atât de mult încât, în zona Piscu Vechi, s-a schimbat configurația albiei.

„Este cel mai scăzut debit al Dunării din ultima perioadă, de când știu eu. Au apărut foarte multe insule de nisip, am observat că si vapoarele au probleme pe Dunăre, este o problema destul de delicată și sperăm ca debitul apei să-și revină cât mai curând”, spune un bărbat.

Localnic: Scade și nivelul apei.

Reporter: A secat fântâna?

Localnic: În fântâni, da.

Localnic: Nu e apă să se scurgă și afluenții. Ca anul ăsta nu a fost scăzută.

Reporter: Au secat fântânile aici?

Localnic: Da, au secat.

Foto: Captură Digi24

Bacul de la Bechet nu circulă de zile bune, iar în portul turistic Corabia, bărcile au rămas blocate în dunele de nisip. Sunt probleme și cu barjele care transportă cereale.

„Statistic, în 1985 a fost înregistrat cel mai mic nivel al fluviului, undeva la 1.400 mc pe secundă. Problema este probabil pe cele 10 state pe care le traversează. Am observat că și pe râurile interioare debitele sunt mici, chiar dacă a plouat”, afirmă Cristi Negreanu, specialist Direcția Apelor Jiu.

Hidrologii spun că nivelul Dunării va scădea și în zilele următoare, iar creșteri vom vedea abia la finalul lunii.

Reporter: Elena Alexandru / Operator: Adrian Niță

Editor : Liviu Cojan