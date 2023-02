Au apărut imagini cu femeia care a fost închisă de partenerul ei în portbagajul mașinii. Ulterior, acesta a încercat să îi dea foc. Cei doi au avut o ceartă aprinsă din cauza banilor și femeia a vrut să fugă. Scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere.

Victima ar fi fost băgată cu forța în portbagajul mașinii, iar la scurt timp, bărbatul a dat foc autovehiculului. Din fericire, femeia a reușit să sune la 112 și a fost localizată de STS, care i-a ghidat pe ofițeri către mașină. Aceștia au reușit să o scoată la timp din portbagaj și l-au reținut pe agresor.

Primul apel la 112 a venit înainte de ora 5 dimineața, din parcarea unui hotel din sectorul 4. O femeie a cerut disperată ajutorul poliției - după o ceartă cu iubitul, acesta a lovit-o și apoi a obligat-o să intre în portbagajul mașinii. Mașina gonea prin București, în timp ce șoferul amenința.

Deși era speriată și nu putea vedea unde e, femeia a reușit să își păstreze cumpătul și să urmeze indicațiile operatorului de la 112, care a reușit să activeze urmărirea telefonului.

Cătălin Chirca - purtător de cuvânt Serviciul de Telecomunicații Speciale: În situația în care sunați la 112 și nu cunoașteți adresa în care vă aflați și nu aveți niciun reper care să conducă la identificarea adresei respective, operatorul STS vă transmite un sms, cu un link, pe care după ce îl accesați sunt transmise către serviciul de urgență 112 coordonatele geografice ale telefonului de pe care s-a sunat la numărul de urgență.

Așa au reușit polițiștii să dea rapid de urma mașinii, la scurt timp după ce șoferul a oprit pe un teren viran din Sectorul 3. A dat foc scaunului pasagerului, așa că flăcările se întindeau amenințător spre portbagajul în care era încuiată victima. Acela a fost momentul în care primul echipaj de polițiști a ajuns lângă autoturism.

Ionuț Pătrașcu, agent Brigada Rutieră: Am observat flăcari pe scaunul lateral dreapta. Ulterior, stigând în zona respectivă „Poliția!”. Am întrebat dacă se află cineva în autovehicul, doamna respectivă ne-a răspuns bătând în portbagajul autovehiculului. Am procedat la extracția acesteia din mașină.

Ionuț Toroipan - agent Brigada Rutieră: Femeia era în stare de șoc. Nu-mi amintesc concret ce a spus, ceva de genul: „Scoateți-mă de aici, mor!”. În momentul deschiderii portbagajului a ieșit și fum din interior. Am luat-o pe brațe, am încercat să o scoatem din zona din apropierea mașinii, existând riscul de explozie efectiv.

Suspectul a fost găsit la o distantă mică de locul în care lăsase mașina. Acesta a fost testat de polițiști, care au descoperit că bărbatul avea o alcoolemie de 0,31 mg/L și consumase cocaină. E reținut pentru tentativă de omor.

