Imagini cu tâlharul care a agresat mai multe femei în Capitală. Bărbatul a fost arestat preventiv

Polițiștii din Capitală au percheziționat domiciliul unui bărbat acuzat că ar fi agresat și tâlhărit mai multe femei, pe întreg parcursul acestui an. Inculpatul a fost reținut, iar ulterior instanța a dispus arestarea sa preventivă.

"Ieri, 04.12.2020, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 24 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie, tâlhărie calificată și lovire sau alte violențe", informează Poliția Capitalei, prin intermediul unui comunicat.

În baza unor informații, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că mai multe femei, pe parcursul a șapte luni din acest an, ar fi fost fie agresate, fie tâlhărite de către un bărbat, care profitând de situația lor, le-ar fi sustras, prin violență, diverse sume de bani.

În dimineața zilei de 4 decembrie a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, la adresa celui în cauză, bărbatul fiind depistat și condus la audieri.

"În baza probatoriului administrat, a rezultat presupunerea rezonabilă că în perioada februarie-septembrie 2020, bărbatul de 41 de ani, prin violență, ar fi deposedat trei persoane, de diverse sume de bani, una dintre femei fiind în trei rânduri victimă. De asemenea, a rezultat și faptul, că pe fondul unui conflict, același bărbat ar fi lovit o femeie, fără a o fi deposedat însă de vreun bun", se mai arată în comunicat.

Bărbatul a fost reținut, iar ulterior instanța a dispus arestarea sa preventivă.

Cercetările sunt continuate de Secția 24 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tâlhărie, tâlhărie calificată și tâlhărie calificată sub forma a trei acte materiale, cu bărbatul în stare de arest preventiv.

