avion pe stradă
Foto: Captură video Digi24

Un transport agabaritic a stârnit panică. Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au devenit prilejul unor conspirații pe Tiktok. De la aterizări forțate mușamalizate până la acoperire ordonată de sus, clipurile au devenit virale. Fuzelajul aeronavei era doar mutat sub escorta Poliției, pentru a fi transformat într-un hotel în județul Brașov.

„7 noiembrie 2025, ora 12 noaptea. Haideți să vă arăt de ce se stă în trafic la ora asta. Ceva ce se va mușamaliza 100%. Uitați-vă și voi, vedeți avionul ăla acolo? A fost accident, a aterizat pe șosea, l-au luat imediat, l-au ridicat de pe șosea și cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%. Sunt siderată. Ce lucruri se pot întâmpla în țara asta și se pot mușamaliza. Uitați-vă și voi, da? Otopeni, Henri Coandă, la București”, spune o internaută.

„Am vândut până și avioanele din aeroporturi”, mai spune un alt internaut. 

„Mergi liniștit pe șosea și vezi asta”, mai afirmă încă un internaut. 

Un simplu transport agabaritic a devenit, peste noapte, subiectul unor teorii conspiraționiste pe TikTok. Zeci de clipuri apărute în mediul online susțineau că avionul surprins pe străzile din Capitală ar fi fost implicat într-un accident aviatic mușamalizat sau că ar fi fost nevoit să aterizeze forțat pe DN1.

Imaginile au generat panică și confuzie printre internauți. Unii creatori de conținut au amplificat scenariile, adăugând efecte sonore de sirene și titluri alarmiste. În scurt timp, au apărut chiar și teorii despre o „aeronavă fantomă”, dispărută de ani de zile și descoperită brusc în trafic. Alții au folosit clipurile doar pentru a atrage vizualizări și aprecieri.

În realitate, lucrurile au stat cu totul altfel. Fuzelajul avionului era transportat cu un camion, sub escorta Poliției, spre ieșirea din București.

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale a precizat într-un comunicat că aeronava are 34 de ani vechime, nu mai este funcțională și urmează să fie transformată într-un hotel în județul Brașov. Proiectul ar urma să fie finalizat și inaugurat în anul 2026.

