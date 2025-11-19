Direcția de Sănătate Publică (DSP) Olt a descins la Spitalul din Slatina, după ce pacienții au filmat gândaci în saloane și condiții îngrozitoare în toalete. Reprezentanții unității medicale susțin că în luna noiembrie s-a efectuat dezinfecția în secția de Urologie, acolo unde au fost filmate imaginile.

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Olt au descins la Spitalul din Slatina, în secția de Urologie, după ce au apărut imagini cu gândaci din saloanele în care sunt internați pacienții, filmate chiar de aceștia.

În această secția de la Spitalul din Slatina au fost găsiți foarte mulți gândaci: în vestiare, în dulapul cu medicamente și mâncare.

În imaginile filmate în unitatea medicală se văd și condițiile groaznice din toalete.

Reprezentanții spitalului spun că nu înțeleg cum s-a ajuns la această situație în ceea ce privește insectele, pentru că în luna noiembrie s-a făcut dezinfecția, iar trimestrial se face dezinfecția în tot spitalul.

De asemenea, aceștia au venit cu lămuriri și despre condițiile de la toaletele care apar în imagini. Reprezentanții unității medicale spun că această secție este cuprinsă într-un program de reabilitare care a început în urmă cu mai mulți ani și care va continua abia la anul, atunci când va fi reabilitată în totalitate această secție.

