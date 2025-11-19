Live TV

Video Imagini de groază la Spitalul din Slatina, filmate de pacienți: saloane pline de gândaci și toalete insalubre. DSP face verificări

Data actualizării: Data publicării:
gandaci in spitalul din slatina
Foto: Captură video Digi24

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Olt a descins la Spitalul din Slatina, după ce pacienții au filmat gândaci în saloane și condiții îngrozitoare în toalete. Reprezentanții unității medicale susțin că în luna noiembrie s-a efectuat dezinfecția în secția de Urologie, acolo unde au fost filmate imaginile. 

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Olt au descins la Spitalul din Slatina, în secția de Urologie, după ce au apărut imagini cu gândaci din saloanele în care sunt internați pacienții, filmate chiar de aceștia.

În această secția de la Spitalul din Slatina au fost găsiți foarte mulți gândaci: în vestiare, în dulapul cu medicamente și mâncare.

În imaginile filmate în unitatea medicală se văd și condițiile groaznice din toalete. 

Reprezentanții spitalului spun că nu înțeleg cum s-a ajuns la această situație în ceea ce privește insectele, pentru că în luna noiembrie s-a făcut dezinfecția, iar trimestrial se face dezinfecția în tot spitalul. 

De asemenea, aceștia au venit cu lămuriri și despre condițiile de la toaletele care apar în imagini. Reprezentanții unității medicale spun că această secție este cuprinsă într-un program de reabilitare care a început în urmă cu mai mulți ani și care va continua abia la anul, atunci când va fi reabilitată în totalitate această secție.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
4
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Yann LeCun, expert AI
5
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o...
CSM Constanța, comunicat oficial după imaginile în care Camelia Voinea o abuzează pe Sabrina
Digi Sport
CSM Constanța, comunicat oficial după imaginile în care Camelia Voinea o abuzează pe Sabrina
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern
Cum arată planul Guvernului pentru tăierile din primării: concedieri...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am...
pislaru dragos
Reacție din Guvern după acuzațiile magistraților. Pîslaru: CSM s-a...
tren în Gara de Nord
Noul Mers al Trenurilor vine cu scumpiri: prețul biletelor crește cu...
Ultimele știri
Ministrul Dezvoltării: Reducerea de cheltuieli de personal cu 10% în administraţie se poate înfăptui prin mai multe modalităţi
ANAF va furniza Declarația Unică precompletată începând cu veniturile din 2025. Cine trebuie să o depună
„Îmi amintesc tot. Nu pot trăi așa”. Fratele gravidei moarte în explozia din Rahova cere închisoare pe viață pentru vinovați
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ambulanta
Spitalul din Târgu-Jiu, amendat cu 30.000 de lei în urma decesului unui pacient într-o ambulanţă. S-a sesizat și Colegiul Medicilor
Episode 502
Actorul Liev Schreiber a fost internat de urgență într-un spital din New York. Problemele descrise de vedeta din saga „X-Men”
medici in sala de operatie
Premieră medicală la Spitalul Bagdasar-Arseni din București: operație pe creier cu pacientul treaz. „A fost foarte curajos”
spital tarnaveni
Imagini de groază în spitalul din Târnăveni: Pacienți legați și ținuți în mizerie. Personalul din secţiile de psihiatrie a demisionat
pacianta pe un pat de spital
Spitalul privat din Constanța unde o tânără a murit după naștere funcționează fără acreditare
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, reacție-șoc după votarea Legii Novak. A rostit un singur cuvânt, apoi a mărit procentele...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Gata! Ne-am ales adversarul pe care NU îl vrem pentru barajul din martie 2026: „Stadionul e în picioare tot...
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât te costă o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul complet...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
Pro FM
Selena Quintanilla „nu a înțeles niciodată magnitudinea talentului ei”. A fost ucisă în plină glorie, la...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 de lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin”
Digi FM
Mama tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova: "Gândiţi-vă ce sărbători vin în condiţiile în...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu împărtășește primele fotografii cu fiul ei. „Un pachețel blonduț de nota 10”