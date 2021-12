Imagini dramatice, după incendiul uriaş izbucnit într-un bloc din Constanţa. Focul a pornit la subsolul clădirii, iar flăcările au cuprins zecile de maşini parcate în subteran. Sute de oameni au fost evacuaţi, iar opt locatari au ajuns la spital, cu arsuri sau din cauza intoxicaţiilor cu fum. Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie.

"Suntem aici! E blocul praf! Incendiu! A ars tot! Uite acum intrăm în apartament să vedem", spune unul dintre locatarii care s-au întors la fața locului.

250 de oameni au fost luați prin surprindere de incendiul izbucnit după miezul nopții. Cuprinși de panică, mulți au ieșit din casă desculți, cu pături pe umeri.

Alții s-au refugiat pe terasă și de acolo au fost ajutați să coboare, de către pompieri.

Incendiu uriaș la un bloc din Constanța. Focul a izbucnit în parcare. FOTO: Captură Digi24 Deschide galeria foto

"Unii am coborât pe întuneric, am căzut pe scări, a fost panică", povestește un bărbat.

"Eram cu un unchi aici, jos, la apartament, unde a luat foc, nu știam ce s-a întâmplat, am văzut o femeie, am împins-o rapid, am intrat, am deschis geamurile, cred că de jos de la mașini a fost un scurtcircuit din parcare. Blocul e din polistiren, s-a aprins repede", spune un alt bărbat.

Din primele informații, parcarea blocului nou-construit nu avea autorizație de securitate la incendiu.

Proprietarii din bloc spun că cel mai probabil focul a izbucnit de la un scurt-circuit electric. Toate apartamentele au fost afectate.

Opt oameni au ajuns la spital cu arsuri sau intoxicați cu fum. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție și au trimise la fața locului 11 echipaje de pompieri. În total au fost evacuați 250 de locatari din imobilul care a luat foc.

Blocul a ars aproape în totalitate, parcarea la fel. Și mașinile parcate pe stradă au fost avariate, nu doar cele aflate în subsolul unde a izbucnit incendiul.

Cristian Amarandei, șeful ISU Dobrogea: "Au fost evacuate în jur de 250 de persoane, din care peste 70 de copii. Multe s-au adăpostit pe terasa blocului. În total au fost afectate 150 de apartamente.

Am alocat 35 autospeciale, echipaje medicale, au fost alocate forțe de la inspectoratul județean de urgență și forțe de la Ialomița și Călărași.

Din informațiile de până acum, focul a fost inițiat în parcare".

Editor : G.M.