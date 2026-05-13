Video „Îmi tremură genunchii de fericire”. Momentul în care părinții lui Alexandru ajung la fiul lor, găsit în pădure după trei zile

Părinții lui Alexandru, copilul de 5 ani din județul Sibiu care a dispărut luni și a fost găsit astăzi într-o zonă împădurită, au ajuns la ambulanța care l-a preluat pe micuț. Acesta a fost dus la Spitalul de Pediatrie din Sibiu pentru investigații medicale, dar starea lui este stabilă.

ACTUALIZARE 15.45 Părinții copilului de 5 ani au făcut primele declarații după ce Alexandru a fost găsit. „Îmi tremură genunchii de fericire”, a spus tatăl său.

„Eu vreau să vă mulțumesc din tot sufletul. Nu vreau să dau numele instituțiilor care au venit și care s-au implicat pentru că nu le știu pe toate. Mobilizarea a fost exemplară, mă bucur foarte mult, colegii dumneavoastră, șefii dumneavoastră m-au ascultat, au înțeles că lucrurile trebuie făcute pe unde spun eu și cum spun eu și a fost așa. Vă mulțumesc mult, mult, mult pentru toate eforturile, pentru răbdare, poate câteodată am fost mai agitat, poate am zbierat, dar cred că și dumneavoastră dacă erați în situația aceasta erați stresaț”, spune Toma Zerestea, conform unor imagini filmate de ghidul turistic Nicoleta Ocneriu și publicate de Turnul Sfatului.

„Am mâncat foarte puțin. Acum resimt oboseala, până acum n-am simțit-o. Acum simt oboseala în genunchi, îmi tremură genunchii de fericire… mă bucur enorm de mult și vă mulțumesc tuturor încă o dată, nu vreau să se simtă nimeni că nu am dat nume, pentru că sunteți foarte mulți. Vreau să mulțumesc încă o dată voluntarilor, au fost foarte mulți din multe părți ale țării”, a spus el.

„Am cuvinte de mulțumire, de recunoștință”, a spus și mama băiatului, izbucnind în lacrimi.

 

„E ud, e înghețat, dar e bine”, a spus unul dintre salvatori despre starea copilului de 5 ani.

Acesta a fost dat dispărut luni seara, după ce s-a îndepărtat de tatăl său, în afara localității Sebeșu de Jos. A fost căutat zi și noapte de sute de oameni, iar eforturile lor au dat roade: Alexandru a fost găsit în pădure, la aproximativ 2 kilometri de locul în care fusese văzut ultima dată.

A fost recuperat de salvatori cu ajutorul unui elicopter și dus la o ambulanță care îl aștepta pentru a-i acorda îngrijiri medicale. Părinții lui au sosit acolo în scurt timp. Mama lui Alexandru a urcat în ambulanță, pentru a merge cu el la spital, iar tatăl a mulțumit salvatorilor care l-au căutat și l-au găsit în viață pe micuț.

Luni, Toma Alexandru Zerestea, în vârstă de 5 ani, în timp ce se afla împreună cu tatăl său într-o zonă din extravilanul localităţii Sebeşu de Jos, cunoscută popular drept "Ruscă", a plecat într-o direcţie necunoscută fără a mai reveni.

Tatăl copilului a fost cel care a sunat la numărul de urgenţă 112, în jurul orei 18.00.

Marţi, în acţiunile de căutare au fost angrenate peste 450 de persoane: poliţişti, jandarmi, pompieri, militari, salvamontişti, voluntari, precum şi echipe canine.

IPJ Sibiu preciza că a fost verificată o suprafaţă de aproximativ 15 km², prin activităţi desfăşurate atât în zone împădurite, cât şi în zone greu accesibile din extravilanul localităţii.

De asemenea, echipele din teren au avut sprijin aerian din partea IGAv.

