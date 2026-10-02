Au fost surprinse imagini în localitatea Plauru, din județul Tulcea, unde s-a prăbușit o dronă în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei. La impact s-a produs un incendiu și s-a format un crater, însă nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

În noaptea de joi spre vineri au avut loc noi atacuri ale Federației Ruse asupra unor obiective civile și a infrastructurii portuare din Ucraina, în apropiere de România. În jurul orei 5:00, autoritățile au fost anunțate că un obiect suspect, cel mai probabil o dronă, s-a prăbușit în zona localității Plauru.

În urma impactului cu solul a izbucnit un incendiu. O autospecială de pompieri a fost trimisă imediat în zonă pentru a stinge flăcările. De asemenea, echipe ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au ajuns la Plauru pentru securizarea zonei și cercetarea la fața locului.

Experții MApN au intervenit de urgență și au securizat zona. Reprezentanții ministerului au precizat că radarele Armatei nu au înregistrat, în noaptea trecută, pătrunderi neautorizate în spațiul național al României.

La locul prăbușirii a rămas un crater. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

Localnicii din Plauru povestesc însă că locuințele li s-au cutremurat în momentul impactului și spun că nu au fost avertizați prin mesaj RO-Alert, așa cum s-a întâmplat în alte situații.

Incidentul are loc la câteva zile după un alt caz similar. În noaptea de luni spre marți, o dronă militară cu încărcătură explozivă s-a prăbușit în Insula Mare a Brăilei. Și atunci, radarele Ministerului Apărării Naționale nu au înregistrat pătrunderi neautorizate în spațiul național al României.

Editor : C.S.