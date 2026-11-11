Imagini în exclusivitate au fost obținute de jurnalistul Valentin Stan, trimis special Digi24 în Bulgaria. Înregistrările au fost făcute la scurt timp după impactul devastator, soldat cu 11 morți. Un șofer de camion român a fost reținut în urma acestei tragedii. Sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

Imaginile au fost filmate imediat după accident, în momentul în care primele echipe de salvare au ajuns acolo.

Un român care a ajuns în zonă imediat după producerea tragediei a povestit la Digi24 ce a văzut. „Am rămas șocat, cel puțin de ăla de acolo, rău, rău, foarte rău. Foarte, foarte rău.”

Un șofer de TIR român a fost reținut de poliția din Bulgaria după tragedia de pe autostrada unde au murit 11 oameni și au fost răniți alți peste 70. Românul se afla la volanul camionului oprit brusc pe șoseaua de mare viteză și toate mașinile care au venit din spate s-au lovit unele de altele. Un alt român este în stare gravă, după ce a fost rănit în același accident.

Concluziile preliminare indică faptul că vizibilitatea a scăzut brusc atunci când șoferii au întâmpinat ceață densă, spun polițiștii.

Anchetatorii încearcă încă să stabilească poziția și deplasarea camionului înmatriculat în România imediat înainte de coliziune.

„Camionul se deplasa cel mai probabil foarte încet sau poate că pătrundea pe carosabil de pe banda laterală. Nu putem specifica acest lucru la acest moment. Vor fi dispuse expertize suplimentare prin intermediul Serviciului Național de Investigații pentru a clarifica aceste detalii”, a declarat Dobrin Dmitrov, comisar-șef de poliție.

Pe de altă parte, procurorul Doicin Doicev spune că un autoturism care circula în spatele camionului românesc a reușit să evite coliziunea, însă un autobuz de pasageri care îl urma nu a mai putut evita impactul. Un alt autotren, care transporta cereale, a fost apoi implicat, declanșând o reacție în lanț.

Niciun pasager din autobuz nu a murit, a declarat Doicev. Decesele au survenit în timpul coliziunilor ulterioare, când cei implicați nu au mai avut timp să reacționeze.

Martorii au povestit că ceața a devenit extrem de densă la un moment dat, determinând conducătorii auto să încetinească. Anchetatorii iau în calcul ipoteza că vehiculele care se apropiau de locul faptei nu au adaptat viteza la condițiile nefavorabile și au continuat să circule cu viteză prea mare.

Editor : M.B.