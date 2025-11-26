Jurnaliștii prezenți în Parlament pentru a urmări discursul lui Nicușor Dan au devenit protagoniștii unui moment parcă rupt dintr-o lume în care libertatea presei este pusă sub semnul întrebării. În imaginile surprinse de jurnalista Digi24 Amalia Dobre se poate vedea cum premierul iese în grabă din sala de plen, iar jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări sunt bruscați de către ofițerul de presă de la Guvern.

Imaginile cu modul în care s-a comportat angajatul Guvernului au devenit rapid virale pe rețelele sociale. În cele câteva secunde se poate observa zelul cu care ofițerul de presă se pune „zid” între jurnaliști și premierul aflat în grabă.

Dacă inițial ofițerul de presă se limitează la a ține la „distanță” reprezentanței presei, într-un punct oarecare nu se mai limitează și bruschează de-a dreptul doi jurnaliști de la Antena3CNN și de la postul public, TVR.

Gestul plin de „zel” al angajatului la stat este argumentat de către Guvern prin faptul că premierul obișnuiește să răspundă întrebărilor doar într-un „cadru organizat”.

Redăm mai jos poziția oficială a Guvernului, după incidentul din Parlament:

„Regretăm excesul de zel al colegului nostru, ofițer de presă, în interacțiunea cu jurnaliștii prezenți la evenimentul de astăzi de la Palatul Parlamentului. Conduita acestuia va fi supusă unei verificări disciplinare.

De asemenea, asigurăm reprezentanții presei că o astfel de situație nu se va mai repeta. Profesia de jurnalist este una esențială pentru o societate democratică, însă reamintim jurnaliștilor, cu tot respectul pentru meseria pe care aceștia o practică, că premierul Ilie Bolojan face declarații doar în cadru organizat.

Reamintim că, de la instalarea sa în funcția de prim-ministru al Guvernului României, în data de 23 iunie 2025, premierul Ilie Bolojan a susținut 13 conferințe de presă la Palatul Victoria și a acordat cel puțin 21 de interviuri presei.”

Mai jos puteți urmări întregul incident.

Editor : A.R.